Нехорошо во Франции получилось: Как президент Молдовы Санду обманула Эмманюэля Макрона

Возможно, Майя Григорьевна, говоря, что она из первых лиц Молдовы единственная, кто ступил на Елисейские поля, имела ввиду женский род.

В очередной раз "команда Санду" подтверждает, что ей по боку не только просто история, но и история новейшая, у которой, на всякий случай, еще есть живые свидетели.

По барабану, "все началось с нас, все начинается сейчас".

А теперь читаем пост журналиста Людмилы Бельченковой:

«Уважаемый президент, Эммануэль Макрон, мне доставляет большое удовольствие быть первым президентом Молдовы, который посетил Елисейский дворец..»,- сказала Майя Санду. Не хочется ее расстраивать, (пусть гонит вон своих советников) но!!!!!

28-30 ianuarie 1993 - vizita oficial în Republica Francez a dlui Mircea Snegur, Pre edintele Republicii Moldova

7-9 septembrie 1997 – vizita oficial în Republica Francez a dlui Petru Lucinschi, Pre edintele Republicii Moldova

4-5 martie 2008 – vizita în Republica Francez a dlui Vladimir Voronin, Pre edintele Republicii Moldova.

11-13 noiembrie 2018 – vizita în Republica Francez a dlui Igor Dodon, Pre edintele Republicii Moldova, cu ocazia Forumului P cii de la Paris.

Фото Лучинского в Елисейском видела лично) И, да, если что, президент Франции к нам уже приезжал (при Лучинском - Жак Ширак)".

Возможно, Майя Григорьевна, говоря, что она из первых лиц Молдовы единственная, кто ступил на Елисейские поля, имела ввиду женский род? Непохоже.

В общем, обманула Макрона - на самом высоком уровне. Или - это тоже другое?

Нехорошо получилось.

Роман ВЛАДИМИРОВ