Увидеть Париж и не умереть: Почему президент Молдовы брезгует снизойти до простого народа

Первые итоги визита главы молдавского государства во Францию. Елисейский дворец и его обитатели были в особом расположении духа – они встречали первого молдавского президента-женщину. Ее сторонники (и возможно она сама) очень стараются, чтобы в глазах нашего общества, а желательно и за пределами страны, Майя Санду прослыла этакой молдавской «Жанной д’Арк». И после посещения сердца Европа – Парижа, вероятно, у журналистов и блогеров будет больше поводов и вдохновения для формирования из президента национальной героини, а ля Жа нна д’Арк.

В этом благородном деле решил поучаствовать и ваш покорный слуга. Но я не буду описывать международный триумф лидера молдавской нации. Этим интересным сюжетом пусть занимаются французские журналисты.

Я возьму на себя черный и неблагодарный труд, и предложу, друзья мои, вам два списка.

Первый скрупулезно опишет все внешнеполитические встречи нового президента. А второй будет посвящен поездкам в глубинку и встречам с избирателями, отдавшим голоса за Майю Санду и ее оппонента. Ведь президент обещала обеспечивать интересы всех граждан, независимо от взглядов.

Список первый.

Уже через несколько дней после инаугурации (она прошла 24 декабря), Майя Санду принимала президента Румынии Клауса Йоханниса, который прибыл 29 декабря 2020 года в Молдову для официальных переговоров.

Новый год подарил небольшой отпуск, но уже 5 января г-жа президент провела телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО.

11-12 января Майя Санду совершила официальный визит на Украину.

14 января президент встретилась с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нейкирхом.

В этот же день, 14 января, глава государства обратилась к сотрудникам дипмиссий в связи с днем дипломата.

15 января Майя Санду побеседовала с главой миссии ЕС в Молдове Петером Михалко.

18-19 января президент страны совершила визит в Брюссель, где имела много встреч с еврофункционерами.

20 января на пресс-конференции были подведены итоги переговорам в Брюсселе.

21 января Майя Санду встретилась с послом США в Молдове Дереком Хоганом.

25 января президент страны провела переговоры с послом Франции в Молдове г-ном .Паскалем Ле Денфф, с которым обсудила внутреннюю ситуацию в стране.

26 января глава государства встретилась с Томасом Майер-Хартингом, спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ.

27 января Майя Санду получила в рамках онлайн церемонии премию известной ( в узких кругах) румынской НПО «Группа за социальный диалог».

28 января глава государства вручила награду послу Чехии в Молдове Зденеку Крейчи.

Также 28 января Майя Санду встретилась с координатором ООН и представителем ВОЗ.

В этот же день прошла встреча главы государства с послом Польши в Молдове Бартоломеем Зданюком.

Также 28 января Майя Санду провела телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Уже на следующий день, 29 января, президент встретилась с послом Венгрии в Молдове Шандором Сабо.

3 февраля Майя Санду по дороге в Париж пересеклась в Бухаресте с премьер-министром Румынии Флорином Кыцу.

4 февраля начался визит президента Молдовы во Францию.

Список составлен на основании информации официального сайта президента Молдовы.

Прежде чем предложить к ознакомлению список номер два, хотелось бы уточнить, что в нем мы, опять же на основе официальной информации, называем мероприятия, связанные с выездами в районы Молдовы. У Майи Санду был ряд встреч с ответственными чиновниками, как-то, президент НБМ, генпрокурор, глава СИБ, НОН, состоялись беседы с аграриями и предпринимателями, но они проходили в протокольных залах.

И все же за это небольшой промежуток времени новый президент побывала и в молдавской глубинке. Второй список это отражает.

22 января 2021 года Майя Санду совершила официальный визит в район Хынчешть. Здесь она встретилась с председателем и вице-председателем района, 35 –ю примарами и администрацией Хынчештской районной больницы.

2 февраля глава государства посетила с официальным визитом Страшенский район. Она провела встречи с примарами более 30 населенных пунктов, руководством Страшенской районной больницы, а также почти с 40 местными предпринимателями.

Что на себя обращает внимание во Втором списке? Президент предпочитает встречи с местным начальством, а не обычными жителями сел, с администрацией больниц, а не родственниками пациентов, которые обивают пороги клиник.

На сайте президента нет сообщения о приеме главой государства граждан, как говорили в советские времена, по личным вопросам.

Пожалуй, приведенная информация говорит сама за себя, ее не нужно особо комментировать.

Можно сказать только одно, что биографам нынешнего президента, которые захотят сделать из Майи Санду национального героя, «молдавскую Жанну д’Арк», придется нелегко, им понадобятся особые факты. Например, о том, как глава государства посетила детский дом на Рождество, где дарила подарки, или многодетную семью, дом престарелых. Пригодилась бы история о том, как президент вместе с «добрыми и честными людьми» из администрации носила дрова пенсионерам. Неплохо бы прозвучала информация о том, как глава государства вместе с советницей с не очень-то законным дипломом о степени магистра в медицине побывали в «Ковид-центре» и в БСП, увидели что там происходит на самом деле и вмешались.

Но для этого, вероятно, нужно иметь особый строй души и небюрократическую натуру, жить по принципу, рожденному когда-то во Франции — «Мир хижинам, война дворцам!».

Куда проще «увидеть Париж и «умереть» от восторга, что тебя принимали в Елисейском дворце.