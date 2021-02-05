"Для кого мы поём?": музыканты больше не хотят выступать онлайн

Музыканты больше не хотят выступать онлайн. Артисты вышли на протест, требуя разрешить концерты со зрителями. Запрос направлен в Национальную чрезвычайную комиссию по здравоохранению.

"Без публики - грустно. Это работа, которую мы делаем для людей, для общественности, это очень необходимо", - отметил музыкант Раду Тэлэуцэ.

"Поешь, но когда заканчиваешь работу и не слышишь обратной связи, чувствуешь себя странно, как будто чего-то не хватает. И, конечно, каждому музыканту нужна публика", - признается музыкант Лучия Визитиу.

"Разница очень большая. Когда мы работаем в пустом зале, для кого мы поем?", - задается вопросом музыкант Ольга Гайс.

Эпидемиологические ограничения ставят под угрозу проведение юбилейного фестиваля "Марцишор". "Мы должны заключить контракты, выслать приглашения, подготовить афиши. Ведь это 55-ый выпуск", - отмечает директор Национальной филармонии имени Сергея Лункевича Светлана Бивол.

В середине января правительство разрешило актерам ставить спектакли и выступать перед публикой, соблюдая все необходимые правила защиты от короновируса. Музыканты хотят работать в таких же условиях: "Нам объяснили, что в театре зритель ведет себя более академично, а в концертных залах зритель может начать танцевать во время концерта. Можете представить, чтобы в Органном зале на концерте Моцарта зрители встали и начали танцевать? Это абсурд", - говорит директор Органного зала Лариса Зубку.

Деятельность культурно-художественных учреждений была приостановлена 17 марта прошлого года в связи с введением чрезвычайного положения. Осенью на несколько месяцев артистам разрешил выступать, однако, уже в ноябре организацию концертов вновь запретили. Представители правительства сообщили специально для Publika TV, что вскоре будет принято решение, касающееся работы концертных залов.