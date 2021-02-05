Киев объявил первый тендер на строительство моста через Днестр

В рамках договоренностей президентов Молдовы и Украины о строительстве новой автомагистрали Кишинев-Киев в Украине объявлен первый тендер. Как передает "ИНФОТАГ", тендер объявила Служба автомобильных дорог Винницкой области - на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства моста через Днестр на украинско-молдавской границе в районе населенных пунктов Ямполь - Косэуць.

Еще один тендер касается обновления 137,5 км маршрута Киев - Кишинев на участках дорог М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский и Р-08 Немиров - Ямполь.

Обновленный маршрут пройдет через Киевскую, Житомирскую и Винницкую области. Он станет оптимальным для путешествия в Молдову в обход Приднестровья.

По данным "Укравтодор", протяженность всего маршрута составит 570 км, из которых 410 км - по территории Украины. 137,5 км маршрута требуют ремонта, а 1,6 км подъезда к мосту предстоит построить с нуля. Молдове для подъезда к мосту от существующей трассы следует проложить 5 км дороги.