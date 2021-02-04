И все равно расскажем о погоде на завтра.

Да, мы знаем, что все вы умеете пользоваться интернетом, а дядюшка Гугл вам как отец родной.

И все равно расскажем о погоде на завтра.

5 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.

Температура воздуха ночью в северных и центральных районах Молдовы составит -1...-3 градусов, на юге - 0...-2 градусов. Днём потеплеет до +3°С.

Перепад температур от нуля к плюсу обеспечит гололедицу на дорогах.

Ветер северо-западный, 7-10 м/с, ночью порывы до 15 м/с. Атмосферное давление выше нормы.

В последующие сутки местами снег, переходящий в дождь со снегом, небольшое понижение дневной температуры воздуха.

@Telegram KP