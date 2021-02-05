Счета «Железной дороги Молдовы» заблокированы

Причина блокировки счетов заключается в задолженности по зарплате и в огромных долгах компании, около 459 млн леев. У ЖДМ более 11 тысяч гектаров земли и около 47 тысяч квадратных метров неиспользуемых площадей, подчеркивают представители Счетной палаты.

В 2018-2019 годах ЖДМ продала более 66 тысяч тонн черных металлов без согласования и решения Совета директоров. Кроме того, колеса и другие изделия из черных металлов на сумму 168 миллионов леев были разобраны, опять же без согласия Совета директоров, что создало риски кражи.

В отчете Счетной палаты также показано, что ЖДМ несла расходы на заправку личных автомобилей сотрудников. Это около 62 тысяч литров топлива на сумму почти миллион леев.

Счетная палата также отмечает, что администрация ЖДМ необоснованно закупила товаров на сумму более 51 млн леев.

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