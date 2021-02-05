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Вартанян говорит, не повторят социалисты успеха коммунистов и не возьмут ни 71 мандат, ни 56
05.02.2021

Депутат ПСРМ Гайк Вартанян неожиданно поставил под сомнение высочайшую установку о том, что партия Игоря Додона под руководством Игоря Николаевича уважаемого возьмет большинство на парламентских выборах. 

Говорит, не повторят социалисты успеха коммунистов и не возьмут ни 71 мандат, ни 56. И, дескать, поэтому надо договариваться. 

И даже описал с кем договариваться точно не будут - с ними уже точно обещали не договариваться в этом парламенте, но потому передумали, поскольку это другое, и договорились.

@Гений Карпат


 
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