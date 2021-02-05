Здоровье Врачи призывают граждан не заниматься самолечением (Видео) Заниматься самолечением крайне опасно. Некоторые медикаменты ненадолго избавляют от симптомов, а на самом деле лишь усугубляют состояние. Жительница села Загаранча Угенского района попала в больницу после использования нескольких лекарств. Врачи вовремя провели дезинтоксикацию, обошлось без страшных последствий. Все же специалисты Агентства по лекарствам призывают граждан внимательно изучать инструкцию перед применением даже хорошо известных препаратов.

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