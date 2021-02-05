Если досрочные парламентские выборы в этом году состоятся, они обернутся апокалипсисом

Если досрочные парламентские выборы состоятся в 2021 году, то этот год станет апокалипсисом для партий, которые не пройдут в Парламент. Так считает журналист Виктор Никитуш, сообщает ТРИБУНА.

«Согласно общедоступным данным за организацию и проведение президентских выборов 2020 года, молдавское государство заплатило около 150 миллионов леев. У участников выборов были другие, более высокие затраты – затраты на избирательную кампанию. Наибольшие суммы были выплачены участниками, вышедшими во второй тур. Выгоду от этого должны были получить те, кто одержал победу после выборов – Майя Санду и ПДС – и те, кто участвовал в избирательной индустрии – типографии, социологические компании, компании по производству видео или прессы», – заявил он.

Журналист также сообщил, что большинство партий после избирательных кампаний разорены финансово. «Однако бывают случаи, когда участники, проигравшие в предвыборной гонке, не оплачивали предполагаемые затраты…», – уточнил Никитуш в Facebook.

По его словам, «логически соотношение финансовых затрат и результатов показывает, что только ПДС – политическое образование, победившее после президентских выборов, – может выступать за организацию досрочных выборов, остальные формирования – в меньшей степени».

«Если досрочные парламентские выборы состоятся в этом году, то они обернутся апокалипсисом для партий, которые не переступят избирательный порог. Они еще долго будут истощены в финансовом отношении. 2021 год станет годом, когда после досрочных парламентских выборов на несколько последующих электоральных циклов будут сформированы доминирующие партии – между ними будет проходить смена власти, а также между ними будет разделена основная часть финансовых ресурсов», – заключил журналист.

Кристина Гурез