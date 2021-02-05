Что будет, если все «нечистые» уедут из Молдовы: останутся русофобы и грантоеды, а работать будет некому!

Журналисты и не только поделились в соцсетях своими мыслями о том, что же будет, если «русофоны» и все остальные «нечистые» покинут Молдову.

На фоне скандальных постов Корнелии Козонак в Facebook, одного за другим, разразились жаркие дискуссии - в тех же соцсетях. Вот, например, какую «ответку» опубликовала журналист Светлана Деревщикова, размышляя над тем, а что же будет, если из Молдовы уедут не только русские, но и… в общем, все:

«Русофонов нужно депортировать из Молдовы». Так, кажется, пишут последователи демократической журналистки Корнелии Козанак.

Ну что ж, допустим, так и случилось. Все «нечистые» уехали.

Уехали практичные и работящие украинцы.

Уехали темпераментные и дружелюбные гагаузы.

Уехали головастые и ироничные евреи.

Уехали смекалистые и великодушные русские.

Уехали аккуратные немцы.

Уехали добрые и спокойные белорусы.

Уехали веселые болгары.

Уехали свободолюбивые цыгане (они же ромы).

Уехали щедрые и гостеприимные армяне.

В общем, уехали все, кто мешает построению счастливого мононационального общества. Уехали врачи, инженеры, учителя, программисты, дизайнеры, строители, продавцы, парикмахеры, агрономы, садоводы, бухгалтеры, поэты, летчики, рестораторы, художники, кондитеры, технологи, сантехники, электрики и даже топ-модели...

Ребят, а с кем вы, собственно, останетесь?»

Автор поста задает риторический вопрос, ответ на который, возможно, даст сама Корнелия Козонак. Как говорится, поживем – увидим. А вот, какими соображениями поделились под постом Светланы Деревщиковой наши сограждане:

Vasilii Tomchuk:

- Заметил...Что автохтонам всегда кто-то мешает...Но на самом деле что-то мешает.

Леонид Михалыч Школьный:

- Что вы так переживаете? В сёлах по всей Молдове ещё очень много молодёжи, они уже приехали, уже управляют и городом и страной, Парламентом, Президентурой, Правительством и они ещё приедут. Им этот процесс очень нравится, он приносит (им лично и их кумовьям и нанашам) много денег, имущества, автомобилей и недвижимости. А вы им только мешаете это делать. Поэтому главная их задача - удалить или закрыть рты всем недовольным и продолжить пилить эту страну. Им некогда о стране думать и её гражданах - им главное успеть свой карман набить - вот и вся забота и важнейшая задача этого народа. Звучит, может быть, обидно для некоторых из них, но к сожалению это правда.

Наталья Куфудаки:

- Уедут и правильно сделают. Останутся грантоеды, как с запада, так и с востока. Вот только работать будет некому. Руки хорошие и голова светлая - главный дефицит Молдавии. Зато говорунов пруд пруди. А голландцы чинят свою сантехнику руками Ионов из Дурлешт:) Им там платят прилично...

Ирина Сиротенко:

- Свет, ну чего ты? Обычные вбросы, как у нас часто бывает. Соцсети же резиновые, все стерпят. Эта тема - вечный холивар, если не будет (вдруг) русскоязычных, то борцунам за чистоту румынской речи станет скучно. Равно как и тем, кто активно с ними спорит. Мало ли, что кто напишет. Их можно же в ответ протроллить русским танками, рукой Москвы, водкой, балалайкой и лесоповалом с медведями.

Елена Левицкая-Пахомова:

- Безответственные ответственные люди. Ни воспитания, ни знаний. Я вот все удивляюсь, с какого они себя гостеприимными считают? Такие гостя вместе с домом сожгут.

Олеся Рудягина:

- Так и они отсюда свалят. Здесь будут жить африканские ,,беженцы,,. Для них и строится жильё. Всё продумано.

А что по этому поводу думаете вы, уважаемые читатели?

Николай МИШКОЙ