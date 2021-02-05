Мэр Кишинева Ион Чебан: Нам сообщили родители, что права их детей в школах нарушаются

Процесс организации горячего питания детей в столичных учебных заведениях будет находиться под наблюдением. Процесс организации горячего питания детей в столичных учебных заведениях будет находиться под наблюдением. Для этой цели по распоряжению генерального примара создана рабочая группа.

По словам градоначальника, учреждения для проведения проверки будут выбраны произвольно, а все инциденты будут обнародованы.

– Мы получили сообщения от родителей о том, что права их детей нарушаются. Не дай Бог произойти такому. В то же время есть советники, которые не знакомы с ситуацией в данной сфере, но при этом делают политические заявления, – сказал Ион Чебан.

Созданная группа проверит качество и количество еды, соблюдение единого 10-дневного типового меню, согласованного с Центром общественного здоровья, соответствие физиологической нормы потребления для каждого ребенка, правильность ценообразования на закупаемую продукцию, а также соблюдение рекомендаций по работе пищевого блока с целью предотвращения распространения инфекции COVID-19 среди учащихся и работников и другое.