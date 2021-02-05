5 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Семья
Мэр Кишинева Ион Чебан: Нам сообщили родители, что права их детей в школах нарушаются
05.02.2021

Процесс организации горячего питания детей в столичных учебных заведениях будет находиться под наблюдением. Процесс организации горячего питания детей в столичных учебных заведениях будет находиться под наблюдением. Для этой цели по распоряжению генерального примара создана рабочая группа.

По словам градоначальника, учреждения для проведения проверки будут выбраны произвольно, а все инциденты будут обнародованы.

– Мы получили сообщения от родителей о том, что права их детей нарушаются. Не дай Бог произойти такому. В то же время есть советники, которые не знакомы с ситуацией в данной сфере, но при этом делают политические заявления, – сказал Ион Чебан.

Созданная группа проверит качество и количество еды, соблюдение единого 10-дневного типового меню, согласованного с Центром общественного здоровья, соответствие физиологической нормы потребления для каждого ребенка, правильность ценообразования на закупаемую продукцию, а также соблюдение рекомендаций по работе пищевого блока с целью предотвращения распространения инфекции COVID-19 среди учащихся и работников и другое.


 
Количество просмотров:
93
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.