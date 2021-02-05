Невеста молдавского миллионера Стати продает автомобиль: Старый стал, надоел, ему уже больше трех лет

Модель Анастасия Фотаки выставила на продажу свою машину марки Hyundai Tucson. Объявление о продаже машины появилось в аккаунте Анастасии Фотаки в социальной сети Instagram.

«Продаю собственную машину! Состояние идеальное! Если интересуют детали – пишите мне в приват. Первый взнос – 2000 евро».

Заинтересованные данным объявлением лица попытались узнать полную стоимость автомобиля модели, на что получили от нее ответ: 16 тысяч евро. А пробег 26 тысяч км.

Известно также, что машина Анастасии Фотаки 2017 года выпуска. Как выяснилось, автомобиль просто надоел модели, она собирается покупать новый.

И так бывает.

Николай МИШКОЙ