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Невеста молдавского миллионера Стати продает автомобиль: Старый стал, надоел, ему уже больше трех лет
05.02.2021

Модель Анастасия Фотаки выставила на продажу свою машину марки Hyundai Tucson. Объявление о продаже машины появилось в аккаунте Анастасии Фотаки в социальной сети Instagram.

«Продаю собственную машину! Состояние идеальное! Если интересуют детали – пишите мне в приват. Первый взнос – 2000 евро».

Заинтересованные данным объявлением лица попытались узнать полную стоимость автомобиля модели, на что получили от нее ответ: 16 тысяч евро. А пробег 26 тысяч км.

Авто выставлено на продажу. Фото: Instagram

Известно также, что машина Анастасии Фотаки 2017 года выпуска. Как выяснилось, автомобиль просто надоел модели, она собирается покупать новый.

И так бывает.

Николай МИШКОЙ


 
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