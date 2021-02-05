Наталья Гаврилица: Крайне важно и строить страну опираясь на неподкупное и стабильное большинств

К каким сценариям готовится назначенный премьер-министр, идя в парламент за вотумом доверия? На что она рассчитывает, когда надеется, что ее правительство не получит нужные голоса? Что будет с «командой Гаврилица» и программой правления, если они будут приняты парламентом, и что будет, если они не будут приняты? Когда мы узнаем имена министров и что содержится в программе правительства? Почему сын Натальи Гаврилицы пойдет в первый класс в Молдове, после того как провел детство в Лондоне? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в интервью Валериу Василикэ с назначенным премьер-министром Натальей Гаврилицей.

IPN: Г-жа Гаврилица, вас выдвинули на пост премьер-министра в непростой для Молдовы период. Мы переживаем пандемию, экономический и политический кризисы. Каковы ваши ощущения, коль скоро вы знаете, что ваша собственная партия в парламенте не собирается за вас голосовать?

Наталья Гаврилица: Я понимаю, что ситуация выглядит необычно, но в молдавской политике подобное не редкость. Цель партии «Действие и солидарность» (PAS) состоит в том, чтобы обеспечить проведение досрочных выборов. Только досрочная кампания позволит очистить парламент от депутатов-перебежчиков, позабывших о своих обещаниях гражданам. PAS выбрала такой способ инициировать досрочные выборы: выдвижение антикоррупционного проевропейского правительства с амбициозной программой реформ, — с тем, чтобы нынешнее неформальное большинство ПСРМ-Шор за него не проголосовало.

В то же время, мы понимаем, что многие депутаты вцепились в свои кресла и находятся в настолько отчаянном положении, что они могут и проголосовать за хорошее правительство. Поэтому я очень серьезно подхожу к процедуре. Я иду в парламент с профессиональной командой и отличной программой. Мы принимаем в расчет сценарий утверждения правительства нынешним составом депутатского корпуса. Однако, ставка состоит в том, чтобы подготовить кабинет министров к голосованию в следующем парламенте — обновленном, легитимном и более чистом.

IPN: Многие комментаторы говорят, что представление этой команды в парламенте выглядит декоративно, как некая политическая уловка. Насколько сложным было убедить людей согласиться войти в министерскую обойму?

Наталья Гаврилица: Говоря про этот аспект, я думаю, что нужно рассматривать ситуацию в более широком контексте. Я работала в госучреждениях, в том числе в министерстве экономики и Государственной канцелярии. Но 8 апреля 2009 года, после того, как я увидела, что происходило на площади [Великого национального собрания], я написала заявление об увольнении.

В 2009 году я собрала чемоданы и покинула страну. Я работала в Лондоне в международном инвестиционном фонде, и все у меня было хорошо, но диаспора знает, что сердце мое всегда было вместе с Молдовой, и я активно и с интересом наблюдала за тем, что здесь происходит.

Мне поступало множество предложений вернуться в политику или во власть, но... Я не работаю с коррумпированными людьми — такое я дала себе обещание. И потому я вернулась в Молдову только по приглашению Майи Санду.

После четырех лет политической борьбы, участия в протестах, после проигрышей и после побед на выборах, после нахождения на посту министра и пребывания в оппозиции могу твердо заявить: для меня большая честь быть кандидатом, выдвинутым на этот пост Майей Санду. Это огромная ответственность перед гражданами, и я отношусь к ней с радостью и надеждой. Так же, как и мои коллеги по команде, с которыми мы придем в парламент, — все понимают, что так будет выглядеть следующее правительство Молдовы, вне зависимости от того, проголосуют ли за него сейчас, или через несколько месяцев, или через год. Именно такое правительство в состоянии работать ради интересов людей, развивать экономику страны и привлекать качественные инвестиции.

IPN: А если, скажем, вы все же получите голоса депутатов парламента — голоса большинства в составе Партии социалистов и партии «Шор», то как вы думаете, удастся ли вам воплотить в жизнь всю программу?

Наталья Гаврилица: Не думаю, что вышеупомянутые депутаты проголосуют «за» — после того, как они увидят нашу программу. Мы идем с программой, которая категорически отрицает позиции коррумпированных политиков в отношении роли государства. Наши цели состоят в том, чтобы ликвидировать схемы хищений, защитить доходы государства, остановить коррупцию и контрабандные потоки, а также обеспечить экономику, предпринимателей и всех людей, которые работают, объемом кислорода, необходимым для выхода из кризиса.

Впрочем, повторяю: нынешнее предложение партии «Действие и солидарность», касающееся правительственной команды и программы реформ, останется в силе независимо от того, проголосует за них этот парламент — или, при более благоприятном раскладе, следующий его состав. Проблемы страны должны решать компетентные, ответственные люди, которые пользуются искренней и конструктивной поддержкой депутатского корпуса и обладают четырехлетним мандатом граждан на то, чтобы жизнь для всех изменилась в лучшую сторону.

IPN: Кто входит в состав предлагаемого правительства, и когда мы сможем увидеть программу?

Наталья Гаврилица: На данный момент я не могу раскрыть состав команды, но думаю, что в самое ближайшее время информация будет обнародована. Это команда, состоящая из профессионалов, — честных людей, известных гражданам. Что касается программы, то мы направим ее в парламент и опубликуем в следующий понедельник, 8 февраля.

Это программа, основанная на том, каким видит Майя Санду развитие Молдовы, — то, для чего она и получила мандат граждан: правосудие и борьба с коррупцией, прекращение схем воровства государственных активов, поддержка производителей и экспортеров, привлечение инвестиций, увеличение социальных выплат и защита уязвимых слоев населения, а также разблокирование международных отношений и вывод страны из кризиса.

В то же время хочу отметить, что, помимо правительственной команды, я получила и продолжаю получать множество сообщений со словами поддержки от молдаван из диаспоры. Это успешные люди, они делают карьеру и строят бизнес за рубежом, но они заботятся и о Молдове — и всегда готовы прийти на помощь, если увидят, что здесь решения принимают люди с правильным настроем, любящие свою страну. И в этом смысле моя команда гораздо больше, чем это увидит парламент.

IPN: Тем не менее, некоторые аналитики не исключают сценарий, при котором правительство Гаврилицы не получает голосов, и парламент незамедлительно выдвигает другого кандидата на пост премьер-министра, технического, антикризисного или временного, что, в свете подготовки к досрочным выборам, будут делать PAS и Майя Санду в таком случае?

Наталья Гаврилица: Совершенно очевидно, что партия «Действие и солидарность» подобный сценарий не поддержит. Это лишь отсрочит дату досрочных выборов, а Молдове нельзя терять время, нам нужно ответственное и неподкупное правительство — как можно скорее. Такую цель нельзя достичь без проведения досрочных выборов.

В этом году мой сын пойдет в первый класс. Детство его прошло в Лондоне, но расти и учиться он будет в Молдове. Как и любой родитель, я хочу, чтобы мы всю жизнь были рядом. И чтобы это случилось, страну надо очистить от тех, кто нас из страны выгоняет, — от тех, кто использует правосудие, госучреждения и бюджет на то, чтобы воровать и делать нас еще беднее. Многие из подобных людей либо сидят в парламенте, либо имеют там своих прислуг. Так что крайне важно обновить состав парламента — и строить страну вместе с неподкупным и стабильным большинством с правильными целями.