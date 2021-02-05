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Общество
Важная новость для мусульман Молдовы! Спутник V - халяльная вакцина
05.02.2021

Можно смело колоть. Также в составе препарата нет других запрещенных исламом продуктов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя Духовного управления мусульман России муфтия Ильдара Аляутдинова.

– Пришел ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет, — сказал Аляутдинов.

По его словам, на предстоящей неделе пройдет совместное заседание исламских богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин.

– Также на этот счет мы готовим богословско-правовое заключение — фетву, — заявил Аляутдинов.

Подготовил Михаил Генчу


 
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