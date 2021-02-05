Цырдя: благодаря западным послам в Молдове построили самую коррумпированную юстицию в мире

Мнение от политолога. Депутат молдавского парламента и политолог Богдан Цырдя порассуждал о пагубном влиянии иностранных послов на молдавскую юстицию. По словам Цырди, наши западные «друзья» напрямую поспособствовали тому, что Молдова погрязла в коррупции.

- Реформа юстиции продолжается. И опять под чутким руководством послов. Даже не стесняясь дают указания, читают мораль. И так 10 лет реформируем ее. И так построили самую коррумпированную юстицию в мире. Одно радует: вся молдавская юстиция в кармане США и ЕС. Вот почему, ни один вор из АЕИ как не сел в тюрьму, так и не сядет.

Ну, они же свои, за ЕС, унирю и НАТО. Как они могут сесть?

Более того, как в случае прокурора Виорела Мораря, суды тут же отпускают их на свободу. Но только не подумайте, что послы виноваты, Бога ради. Они не при чем. И СИБ тоже независим, как и наши суды. От народа, конечно. И как напишешь про их подконтрольность послам (и Санду), тут же выдают главные пресс-релизы. Или хотя бы намекнешь на коррупцию Санду, тут же пресс-релизы, - написал Цырдя в своем телеграм-канале.

Автор: Михаил Генчу