Владелец миллионных офшоров - министр экономики, обладатель поддельного диплома - минздрав...

В кабинет министров могут войти только некоррумпированные «оамень бунь».

Стало известно, кто войдет в состав правительства Натальи Гаврилицы. Согласно источнику, Михай Попшой будет назначен министром иностранных дел, Алла Немеренко - министром здравоохранения, Анна Ревенко - министром внутренних дел, Андрей Спыну - министром экономики, а Анатол Топалэ - министром образования.

Кто будет предложен в качестве министров финансов, сельского хозяйства, обороны и юстиции, пока непонятно. Об этом сообщает TV8.

Как известно, уже три парламентские фракции заявили, что не будут голосовать за правительство Гаврилицы. Это ПДС, Платформа DA и ПСРМ.

Автор: Михаил Генчу