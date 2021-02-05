Санду нарушила Конституцию, устроив встречу с судьями, но карманные СМИ и НПО молчат

Состоявшаяся 28 января встреча Санду с судьями тянет на большой скандал, но где же реакция так называемых «независимых» СМИ и НПО?

Напомним, как совсем недавно Владимир Цуркан лишился должности председателя Конституционного Суда, когда появилась информация о том, что, будучи президентом, Игорь Додон ему просто позвонил. Сколько было шума и негодования, об этом кричали все СМИ и НПО, говорили в парламенте и в обществе: президент не вправе нарушать принцип разделения властей!

И вот, новый президент Майя Санду проводит рабочую встречу с судьями из разных районов страны, и тишина… Более того:

- Президент может встречаться, с кем посчитает нужным, и с судьями, и с прокурорами, и даже с бухгалтером Metal-Feros, если хотите, - утверждает советник президента Олеся Стамати.

Однако это далеко не так, И то, чего не хотят замечать местные так называемые «правозащитники», прекрасно видно из-за рубежа даже тем, кто в свое время ратовал за президента «хороших людей».

- Майя Санду в качестве президента должна понимать, что, организовав посиделки с судьями, она превысила свои полномочия и нарушила конституционный принцип разделения властей. Общение с судьями регламентировано законом. И ни президент, ни премьер, ни спикер Парламента не могут собирать судей на совещания. Тем самым появляются резонные подозрения касательно независимости и беспристрастности судебной системы, - отмечает на своей странице в Facebook лидер «Европейских Левых» Григорий Петренко.

В этой связи Петренко предложил новоизбранному президенту перечитать Конституцию или набрать «подготовленных советников, а не дилетантов». Что касается судей, принявших участие в этом заседании, то, по его мнению, их список должен быть опубликован, а они сами привлечены к дисциплинарной ответственности.

И в этом с ним не поспоришь…