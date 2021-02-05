Высшая судебная палата отклонила ходатайство Мораря – его делом будет заниматься Стояногло

Наглые намерения Мораря в ВСП не оценили. Высшая судебная палата отклонила ходатайство об отстранении Александра Стояногло от расследования дела Виорела Мораря, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением. Запрос Мораря был признан судом необоснованным. Об этом сообщает официальный сайт ВСП.

22-го января Морарь подал ходатайство об отводе генерального прокурора Стояногло от уголовного дела в котором он фигурирует в качестве обвиняемого. Морарь убежден, что Стояногло изначально негативно и предвзято к нему настроен, поэтому судебное разбирательство не получится справедливым. ВСП рассмотрел заявление, отклонив его как необоснованное.

Морарю предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, внесении заведомо ложных сведений в официальные документы, а также незаконном задержании/аресте и сознательном преследовании невиновных граждан (дело Vento).

Автор: Михаил Генчу