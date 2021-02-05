В субботу на Молдову обрушится снегопад

Зима возвращается. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в субботу, 6 февраля, практически на всей территории республики ожидается снегопад, местами сильный. На дорогах возможны заносы.

Атмосферное давление остается повышенным, геомагнитный фон – спокойным.

В северных районах республики ночью будет морозно – от – 5 до – 2 градусов Цельсия. Днем температура будет держаться в районе – 3…0 градусов. Обстановка на дорогах будет сложной, синоптики обещают гололед, мокрый снег и снежные заносы. Ветер умеренный, северо-восточный.

В центральной части страны и Кишиневе в ночные часы термометры покажут от – 4 до – 1 градусов, днем – от – 2 до +1 градуса Цельсия. Снег будет идти весь день.

На юге Молдовы ночью ожидается до – 3 градусов мороза, днем – до +2 градусов тепла. Здесь также ожидается пасмурная погода и снег с дождем.

В последующие сутки еще похолодает, но снег по большей части прекратится, зато усилится ветер.