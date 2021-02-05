"У Молдовы две семьи - Европа и Франкофония" – откровенно призналась Майя Санду на встрече с президентом Франции.

Эта волнующая и пикантная деталь наверняка стилистически вписалась в эротическую магию французской столицы и пришлась по вкусу тамошнему светскому обществу, мыслящему все еще широко и вольно.

Oh là là, - с восторгом перешептывались видавшие виды мадам и месье из свиты президента пятой республики. Какая точная находка! Действительно, столь экзотичная форма геополитического адюльтера не могла остаться не замеченной. Она не могла не вызвать искреннего желания немедленно ну хоть что-то инвестировать в такое забавное место.

Пока Майя Санду в далеком Париже втолковывала Эммануэлю Макрону, как именно Молдова собирается жить на две семьи, в самой Молдове случился еще один каминг аут.

Выяснилось, что у этой страны два президента.

"Президент Игорь Додон отвечает" - так все еще называется передача, в которой ее главный и единственный герой вновь поделился с народом очередным списком самого сокровенного. Оказалось, что у этого президента тоже есть свои маленькие тайны. И он также, как и президент Майя Санду, не намерен их далее скрывать.

Представляете, выясняется, что в соцсетях не раз стирались лайки под публикациями Игоря Додона! Мало того. Именно в эти полные драматизма моменты у оппонентов Игоря Додона лайки увеличивались.

Какое коварство! Какая низость! Не правда ли?

В такие моменты хочется патриотично воскликнуть: «Дорогие президенты, в этот день и час мы и наши лайки с вами, с вами не только мы, но и все ваши известные и неизвестные нам семьи!»

@Mark Tkachuk