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Политика
Теща кандидата на должность министра юстиции проходит по делу о краже миллиарда
05.02.2021

Кандидат в премьер-министры представила правительственную команду. На пост министра юстиции выдвинут депутат ПДС Серджиу Литвиненко. И это несмотря на то, что его теща является фигурантом уголовного дела по краже миллиарда.

Согласно расследованию, проведенному журналистами портала SCHEME.MD, теща депутата ПДС Серджиу Литвиненко, который, возможно, родственница Литвиненко – Мария Иову – работала главным бухгалтером «VICTORIABANK» и совершила сомнительную транзакцию, в результате которой банк получил 2,45 млрд леев за счет государственных гарантий.

Согласно материалам дела, в 2014 году бухгалтер «VICTORIABANK» Мария Иову разрешила межбанковское размещение средств в сумме 2,45 млрд леев в «Banca de Economii» (BEM). Деньги были выведены компаниями, контролируемыми Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком, и переведены на офшоры. При этом «VICTORIABANK» получил возмещение суммы в 2,45 млрд леев за счет государственных гарантий.

- Именно по этому факту Генеральная прокуратура вдвинула обвинение в отношении «VICTORIABANK» SA и наложила арест на активы банка в размере 1,95 млрд.леев, - отметили журналисты «SCHEME.MD».

Также выяснилось, что во время правительства Санду в 2019 году депутат ПДС Серджиу Литвиненко добился вывода своей родственницы из-под уголовного преследования В этом ему поспособствовал прокурор Октавиан Якимовски, которого бывшее правительство Санду продвигало на пост заместителя главы антикоррупционной прокуратуры.

Что любопытно, супруга прокурора Якимовского является активным членом ПДС, сообщает a-tv.md со ссылкой на портал SCHEME.MD.

Автор: Михаил Генчу


 
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