Ион Чебан о киосках: На центральных улицах Кишинёва не должно быть "избушек на курьих ножках"

На сегодняшний день практически все главные транспортные магистрали и парки Кишинева освобождены от киосков – их убрано около 800 единиц. На сегодняшний день практически все главные транспортные магистрали и парки Кишинева освобождены от киосков – их убрано около 800 единиц.

Об этом в ходе передачи «Эксклюзивное интервью» на REN Молдова заявил генеральный примар столицы Ион Чебан. При этом он отметил, что многие владельцы этих киосков сильно возмутились и даже попытались надавить на муниципалитет, выставляя себя жертвами.

– Первыми нам объявили войну продавцы сигарет – они сказали “вы не выстоите”. Мы выстояли. Далее пошли те, кто раньше платил в бюджет копейки, а сейчас на честных аукционах выложил по несколько миллионов леев. Судя по этому, муниципалитет недосчитался раньше огромных сумм. Сейчас мы всю эту деятельность, вместе со всеми проблемами в ней, вывели “на свет божий”. Владельцы этих киосков заявили, что мы лишили их заработка, но когда мы предложили трудоустроить их продавцов, согласились лишь около 15 человек. На центральных улицах города не должно быть избушек на курьих ножках, – подчеркнул столичный градоначальник.

Также он рассказал, что менее чем за год с улиц Кишинева было убрано более 1400 различных рекламных носителей, и отметил, что теперь кишиневцы вновь видят город и его красоту, а не бесконечные огромные щиты с яркой кричащей рекламой.

– Теперь если вы, к примеру, едете по бульвару Штефана чел Маре, вы можете видеть гостиницу Chi in u, а если едете в сторону бульвара Григоре Виеру, то перед вами открывается вид на Кафедральный собор. Раньше вы видели здесь 35 рекламных панно и большую растяжку, которая сообщала вам, где можно купить сосиски и трусы. Вот это видели все мы в центре города. Теперь, просматривая снимки бульвара Дачия, бульвара Дечебал и других улиц, мы не понимаем, как на таких маленьких участках можно было возвести по 20-30 панно, – сказал Чебан.

Напомним, в прошлом году были разработаны Регламент о ведении торговли в Кишиневе и Регламент об организации конкурсов на получение права заключения договора о расположении мобильной торговой единицы в городе.

Количество киосков в парках существенно сократилось, а новые места были приобретены на трех аукционах, организованных муниципалитетом. Примэрия заключает контракты с экономическими агентами, и они будут выплачивать сумму в рассрочку. Торговать они смогут в течение 5 лет.