Стартовали работы по ремонту подземного перехода возле бывшего кинотеатра «Флакэра»

Подземный переход на улице Иона Крянгэ, возле бывшего кинотеатра «Флакэра», который никогда не ремонтировался, теперь находится в процессе обновления.

Об этом сегодня, 5 февраля, сообщил в социальной сети генпримар столицы Ион Чебан. Он также отметил, что здесь ведутся работы по ремонту стен и потолка, лестниц, освещения и ливневой канализации. А для безопасности граждан и защиты отремонтированного объекта от вандалов установлены камеры видеонаблюдения.

- Подземный переход в этом районе многолюдный, поэтому очень важно, чтобы люди могли безопасно переходить улицу Иона Крянгэ как днем, так и ночью, - написал Ион Чебан на своей странице в Facebook.

Глава примэрии также напомнил, что сейчас в Кишиневе ремонтируются и другие подземные переходы:

- на улице Каля Ешилор, сектор Буюканы;

- на улице Алеку Руссо, сектор Чеканы;

- на улице Алеку Руссо, сектор Рышкановка;

- на Хынчештском шоссе, недалеко от Южного автовокзала, сектор Центр;

- на пересечении бул. Дечебал и ул. Н. Титулеску, сектор Ботаника;

- возле Цирка, сектор Рышкановка.

Готовится к ремонту подземный переход на пересечении бул. Дачия и бул. Траян – сейчас координируется его проект.

В подземных переходах на пересечении бул. Дачия и ул. Теилор, сектор Ботаника и возле ТЦ Shopping MallDova работы уже завершены.

- В Кишиневе насчитывается 20 подземных переходов. Постепенно все они будут отремонтированы. В нынешнем году работы начнутся еще в нескольких из них, - заключил Ион Чебан.