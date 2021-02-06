6 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Стартовали работы по ремонту подземного перехода возле бывшего кинотеатра «Флакэра»
06.02.2021

Подземный переход на улице Иона Крянгэ, возле бывшего кинотеатра «Флакэра», который никогда не ремонтировался, теперь находится в процессе обновления.

Об этом сегодня, 5 февраля, сообщил в социальной сети генпримар столицы Ион Чебан. Он также отметил, что здесь ведутся работы по ремонту стен и потолка, лестниц, освещения и ливневой канализации. А для безопасности граждан и защиты отремонтированного объекта от вандалов установлены камеры видеонаблюдения.

- Подземный переход в этом районе многолюдный, поэтому очень важно, чтобы люди могли безопасно переходить улицу Иона Крянгэ как днем, так и ночью, - написал Ион Чебан на своей странице в Facebook.

Глава примэрии также напомнил, что сейчас в Кишиневе ремонтируются и другие подземные переходы:

- на улице Каля Ешилор, сектор Буюканы;

- на улице Алеку Руссо, сектор Чеканы;

- на улице Алеку Руссо, сектор Рышкановка;

- на Хынчештском шоссе, недалеко от Южного автовокзала, сектор Центр;

- на пересечении бул. Дечебал и ул. Н. Титулеску, сектор Ботаника;

- возле Цирка, сектор Рышкановка.

Готовится к ремонту подземный переход на пересечении бул. Дачия и бул. Траян – сейчас координируется его проект.

В подземных переходах на пересечении бул. Дачия и ул. Теилор, сектор Ботаника и возле ТЦ Shopping MallDova работы уже завершены.

- В Кишиневе насчитывается 20 подземных переходов. Постепенно все они будут отремонтированы. В нынешнем году работы начнутся еще в нескольких из них, - заключил Ион Чебан.


 
Количество просмотров:
53
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.