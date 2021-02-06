Найден и наказан главный депутат-прогульщик

Нарушает регламент парламента. Илан Шор не появляется на заседаниях парламента, а также не уточняет причину своего отсутствия. Таким образом Шор нарушает регламент парламента, согласно которому отсутствие на трех заседаниях в течение одного месяца карается лишением 50% оклада, а также пособия на транспорт. После 4 отсутствий в течение месяца урезание оклада достигает 75 процентов.

Если же депутат не посещает заседания парламента более месяца, и при этом не сообщает причину своего отсутствия, то Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету может приостановить выплату заработной платы, что, собственно, и произошло с Шором.

Зарплата депутата составляет 18 130 леев, при этом у них есть целый ряд привилегий, избавляющих их от трат, связанных с выполнением служебных обязательств, вплоть до суммы в 13 тыс.леев. Также есть и ежемесячное пособие на транспорт - до 6 500 леев, но некоторые депутаты предпочитают пользоваться служебным транспортом. Другое пособие - на аренду жилья, от 3 300 леев для семьи из двух человек, и до 6 600 леев для семьи из четырех и более человек.

Автор: Михаил Генчу