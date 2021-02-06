Министром обороны в правительстве Гаврилицы может стать ярый сторонник вступления в НАТО

Все новое - это хорошо забытое старое.

С представлением возможного состава кабинета министров Гаврилицы все больше и больше становится ясным, что команда Санду - это всего лишь косметически измененная команда Филата. И в самом деле, вложившись в этих людей когда-то, "друзья Молдовы" не считают нужным тратиться еще раз на воспитание другого политического класса, хотя бы для приличия - сойдет и так, вот вам новый президент (который формально как бы даже и не входил в команду Филата, это любят подчеркивать поклонники Санду), ну а команда - да пусть будет старой. Еще один яркий пример подобного подхода - это возможный министр обороны.

Я налью, и ты налей - в НАТО будет веселей!

В его качестве предлагают не кого-нибудь, а Виорела Чиботару, уже занимавшего эту должность в правительстве Филата. Именно он был инициатором открытия центра документации НАТО в Кишиневе (читай - завуалированный шпионский центр), при Чиботару молдавские военнослужащие начали отправляться в сепаратистский регион Косово, создавая тем самым геополитический оксюморон - в то время как Молдова ведет борьбу с сепаратизмом у себя и требует от других помощи в этом деле, она же фактически поддерживает и укрепляет сепаратизм в другой стране, при этом официально выступая за целостность этой страны!

Чтобы было легче понять - представьте себе, что Молдова, выступая за целостность Украины (устами Санду), в то же время сотрудничает с Российской Федерацией и отправляет военнослужащих в Крым, которые участвуют там в процессах нормализации жизни и, как следствие, работает на укрепление статуса Крыма как части российской территории. Представьте себе реакцию Киева, "западных партнеров"... Именно это и происходит в Косово с 2014-го года, когда начались отправки военных в этот регион. О том, что угрожает им самим вследствие таких "командировок", мы уже сообщали в отдельной статье.

Из других видных деяний Чиботару - он до сих пор является директором Европейского Института политических наук в нашей стране, то есть еще одного странного учреждения с красивой вывеской, под которой планомерно проводится работа по дискредитации всего, что связано с Россией, продвижение либеральных ценностей и прочие подобные "прелести". В 2019-м году Чиботару подписал «Открытое письмо против политических репрессий в России» - инициатива Ходорковского, "манифест свободных жителей", или, одним словом, просто очередная навальщина.

С таким министром обороны у Молдовы тут же появятся "мнимые враги" в Кремле, с которыми обязательно "надо будет воевать". Как это происходит на Украине вот уже семь лет, где тоже нарисовали образ врага в лице своего собственного населения и воюют с ним.

Автор: Дан Дудка