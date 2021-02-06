Обнародован список возможных министров правительства Натальи Гаврилицы

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Политика
Список опубликован на сайте Партии «Действие и солидарность» (ПДС).
Сегодня, 5 февраля, был обнародован список возможных кандидатов на посты министров в правительстве Натальи Гаврилицы, выдвинутой на должность премьер-министра президентом Республики Молдова Майей Санду.
Как сообщает moldpres.md, список кандидатов в правительственную команду опубликован на веб-странице Партии «Действие и солидарность» (ПДС). Потенциальной правительственной команде теперь предстоит прийти в парламент и получить вотум доверия.
Итак, в состав нового правительства могут войти:
В понедельник кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица должна представить программу своего правительства, которая, по ее утверждению, направлена на борьбу с коррупцией. Однако не факт, что депутаты за нее проголосуют, поскольку уже несколько фракций в парламенте, в том числе и ПДС, заявили, что не поддержат кандидатуру Натальи Гаврилица на пост премьер-министра и выступают за досрочные парламентские выборы.
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