Обнародован список возможных министров правительства Натальи Гаврилицы

Список опубликован на сайте Партии «Действие и солидарность» (ПДС).

Сегодня, 5 февраля, был обнародован список возможных кандидатов на посты министров в правительстве Натальи Гаврилицы, выдвинутой на должность премьер-министра президентом Республики Молдова Майей Санду.

Как сообщает moldpres.md, список кандидатов в правительственную команду опубликован на веб-странице Партии «Действие и солидарность» (ПДС). Потенциальной правительственной команде теперь предстоит прийти в парламент и получить вотум доверия.

Итак, в состав нового правительства могут войти:

Михай Попшой – министр иностранных дел и европейской интеграции; Ион Лука – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Анатолие Носатый – министр обороны; Андрей Спыну – министр экономики и инфраструктуры; Анатолие Топалэ – министр образования, культуры и исследований; Розалина Албу – министр финансов; Алла Немеренко – министр здравоохранения, труда и социальной защиты; Виорел Чиботару – заместитель премьер-министра по реинтеграции; Анна Ревенко – министр внутренних дел; Серджиу Литвиненко – министр юстиции.

В понедельник кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица должна представить программу своего правительства, которая, по ее утверждению, направлена на борьбу с коррупцией. Однако не факт, что депутаты за нее проголосуют, поскольку уже несколько фракций в парламенте, в том числе и ПДС, заявили, что не поддержат кандидатуру Натальи Гаврилица на пост премьер-министра и выступают за досрочные парламентские выборы.