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Политика
Обнародован список возможных министров правительства Натальи Гаврилицы
06.02.2021

Список опубликован на сайте Партии «Действие и солидарность» (ПДС).

Сегодня, 5 февраля, был обнародован список возможных кандидатов на посты министров в правительстве Натальи Гаврилицы, выдвинутой на должность премьер-министра президентом Республики Молдова Майей Санду.

Как сообщает moldpres.md, список кандидатов в правительственную команду опубликован на веб-странице Партии «Действие и солидарность» (ПДС). Потенциальной правительственной команде теперь предстоит прийти в парламент и получить вотум доверия.

Итак, в состав нового правительства могут войти:

  1. Михай Попшой – министр иностранных дел и европейской интеграции;
  2. Ион Лука – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;
  3. Анатолие Носатый – министр обороны;
  4. Андрей Спыну – министр экономики и инфраструктуры;
  5. Анатолие Топалэ – министр образования, культуры и исследований;
  6. Розалина Албу – министр финансов;
  7. Алла Немеренко – министр здравоохранения, труда и социальной защиты;
  8. Виорел Чиботару – заместитель премьер-министра по реинтеграции;
  9. Анна Ревенко – министр внутренних дел;
  10. Серджиу Литвиненко – министр юстиции.

В понедельник кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица должна представить программу своего правительства, которая, по ее утверждению, направлена на борьбу с коррупцией. Однако не факт, что депутаты за нее проголосуют, поскольку уже несколько фракций в парламенте, в том числе и ПДС, заявили, что не поддержат кандидатуру Натальи Гаврилица на пост премьер-министра и выступают за досрочные парламентские выборы.


 
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