Законопроект о наказании за отрицание Холокоста вызвал разногласия в парламенте

До десяти лет тюрьмы за создание или поддержку организаций фашистского, расистского или ксенофобского толка и пять лет за отрицание Холокоста. Законопроект о поправках в Уголовный кодекс утвержден парламентом в первом чтении.

С законодательной инициативой выступили социалисты. "Введение наказаний за подобные действия связано с тем, что в последнее время наблюдается тревожная тенденция", - заявил депутат ПСРМ Никита Цуркан.

Депутаты из других фракций считают, документ нуждается в доработке. "Вы не говорите, кто именно будет определять фашистский характер той или иной организации. Поэтому нужно обратиться в юридический департамент и в НЦБК", - отметил депутат ДПМ Игорь Время.

За распространение и публичное использование фашистских, расистских или ксенофобских символов предлагается также наказывать штрафом до 50 тысяч леев или 240 часами неоплаченных общественных работ либо тюремным сроком до трёх лет.

"О символах говорится очень неопределенно. Например, если знаете, серп и молот - символ, который использовали фашисты. Если мы видим где-то серп и молот, считаем это символом?", - сказал депутат ПДС Вирджилиу Пысларюк.

"Почему здесь видим, а здесь не видим?! Я скажу вам почему: вы берете российский пример! Не дай Бог там сказать, что сталинизм и фашизм - одно и то же!", - отметил депутат Платформы DA Александр Слусарь.

"Как говорят, если хочешь задушить идею, предложи ее на обсуждение депутатам! Я призываю всех вас, прежде чем что-то говорить, прочитайте, пожалуйста, что означает Холокост."

Документ предстоит обсудить и во втором чтении.