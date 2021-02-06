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Экономика
Стать обладателями водительских прав в Молдове становится все сложнее
06.02.2021

Получение водительских прав в Молдове для многих становится настоящим испытанием. Более 35% заявителей получают заветный документ только с третьего раза, а кто-то умудряется сдать тест с 27-ой попытки.

Лишь двадцати процентам удалось сделать это с первого раза. В 60% случаях водительское удостоверение получали после двух и более попыток. А четыре тысячи заявителей так и не получили заветные права.

Согласно статистике, всё больше желающих сесть за руль предпочитают автомобили с автоматической коробкой передач. С 2013 года их число увеличилось почти в 16 раз. 

Отмечается также, что в прошлом году 74 человека обжаловали результаты экзаменов. А 40 - остались без водительских прав после того, как было установлено, что они получили их, подделав результаты тестов.

Программа обучения в школах вождения предполагает 40 уроков по 45 минут. Теоретический экзамен можно сдать бесплатно, а практический стоит 200 леев для категории B.


 
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