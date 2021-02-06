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На устах
Мнение: Молдова тратит время на политическую борьбу вместо того, чтобы проводить реформы
06.02.2021

Политическая кризис препятствует реформам и развитию страны, а международные организации ждут, когда в Молдове появится стабильное правительство. Об этом в телеэфире заявил исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.

"Происходящее сейчас настоящий политический кризис. В данный момент мы не можем подписать меморандум с МВФ, чтобы заручиться финансовой поддержкой. Всемирный банк готов к переговорам о дальнейшем предоставлении помощи, в том числе в условиях временного правительства", - сказал чиновник.

И.о. премьера говорит, что Молдова тратит время на политическую борьбу вместо того, чтобы проводить реформы: "Работы очень много. А мы использовали драгоценное время на внутренние конфликты и сведение политических счетов вместо того, чтобы сосредоточиться на развитии страны".

Аурелиу Чокой отметил также, что средства на проведение досрочных парламентских выборах в бюджете не предусмотрены. В случае если они состояться, потребуется задействовать резервный фонд:

"У ЦИК нет денег на организацию выборов. Значит их должно выделить правительство. Для непредвиденных расходов есть Резервный фонд. Согласно закону о бюджете, его сумма составляет 161 миллион леев. По подсчетам ЦИК, на выборы требуется 114 миллионов. Исходя из этого, в фонде останется совсем немного средств".

Временное правительство в Молдове работает почти полтора месяца - после отставки с поста премьер-министра Иона Кику.


 
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