Супер-антитела против коронавируса: открытие российских ученых

Ученые из Сибирского отделения Российской академии наук нашли антитела, «обезвреживающие» коронавирус SARS-CoV-2 сильнее, чем те, которыми лечили экс-президента США Дональда Трампа, сообщил глава РАН Александр Сергеев, передает sputnik.md.

Одним из направлений создания лекарств от COVID-19 стал поиск так называемых нейтрализующих антител — молекул, вырабатываемых клетками иммунной системы в ответ на попадание вируса в организм. Исследователи пытаются комбинировать их в лекарственные «коктейли».

«Из всего большого спектра сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи (с вирусными частицами) больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы фирмой Regeneron», – сказал Сергеев на пресс-конференции на площадке МИА «Россия сегодня».

По его словам, эти антитела «имеют очень серьезные потенциальные возможности для того, чтобы на их основе были сделаны лекарства».

Экспериментальным препаратом фирмы Regeneron в прошлом году лечили бывшего президента США Дональда Трампа. Он состоит из смеси моноклональных антител. Один курс обойдется желающему в две тысячи евро.

Ранее Сергеев сообщил, что скоро в Минздрав передадут результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2, созданного Институтом биоорганической химии РАН (Москва), российской компанией «Фармсинтез» и международной биофармацевтической компанией HifiBio Therapeutics.