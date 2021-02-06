В Москве на Красной площади можно привиться «Спутником V» бесплатно и не имея российского гражданства

В Москве на Красной площади прямо напротив Кремля стоит бывший советский храм потребительского процветания, а ныне главная обитель роскоши в Москве ГУМ. Самый известный российский торговый центр. На втором этаже помпезного здания находится один из специально открытых пунктов вакцинации от covid-19. Там вакцинируют отечественным «Спутником V». Ажиотажа нет.

Перед пунктом вакцинации, где раньше мог быть магазин какого-нибудь популярного бренда, стоит около 30 человек, в основном средних лет. За группой наблюдают две дамы в защитных масках-экранах из оргстекла.

Желающих сделать себе прививку сначала осматривает врач, а затем они заходят в приемную, где получают дозу вакцины. Заранее записываться не нужно. Достаточно встать в очередь и подождать. Даже российское гражданство не требуется.

Пышный ГУМ вобрал в себя разные периоды российской истории. Здание, построенное в XIX веке, напоминает о царском прошлом, а внутреннее убранство перекликается с советским ретро-дизайном. Богатство же застекленных витрин должно символизировать современную Россию.

Еще до пандемии коронавируса люди приходили сюда, чтобы полюбоваться на роскошь, и стояли в длинных очередях за легендарным мороженым из ГУМа. Его здесь по-прежнему продают, но очередь переместилась на два этажа выше — в пункт вакцинирования.

В кафе чуть поодаль сидит молодой китаец, наверное, студент. Он уже сделал прививку. Он фотографирует на мобильный телефон сертификат о сделанной прививке. Наверное, будет хвастаться в социальных сетях.

Та же картина в больнице на окраине Москвы. Правда, помещение не столь богато, как в ГУМе. На неудобных скамьях сидят несколько человек в ожидании, когда медсестра их пригласит. «Я иду уже за второй дозой. Первая меня изрядно потрепала. После вакцинирования у меня были все симптомы: температура, высокое давление и усталость. Но через неделю все прошло», — рассказала мне Людмила Петровна.

Эта женщина лет 70-ти, чтобы не заразиться, уехала на дачу под Москвой и прожила там весь прошлый год. Вакцинироваться она решила, потому что хочет вернуться к нормальной жизни. «Я рада, что сделала прививку. Когда я вижу, что со мной сделала вакцина, то понимаю, что коронавирус я, наверное, не пережила бы», — говорит она.

В середине января российский президент Владимир Путин распорядился начать массовое вакцинирование россиян. По словам российского вице-премьера Татьяны Голиковой, в стране уже произвели более восьми миллионов доз вакцины «Спутник V». Точное число вакцинированных россиян не разглашается. Российские СМИ со ссылкой на институт имени Гамалеи, автора российской вакцины, пишут о том, что, вероятно, их уже более двух миллионов.

«Вакцинация добровольная. Тем не менее заметен немалый интерес. Мой друг — врач, который работает в московской больнице и каждый день вакцинирует около 60 человек», — сообщил нашему сайту Алексей Старченко, президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе. По его словам, в России пока вакцинируют только «Спутником V», но регистрации ждут еще две вакцины. «Лично я подожду, когда станет доступна инактивированная вакцина центра Чумакова. Она кажется мне безопаснее», — добавляет Старченко.

«Вакцина „Спутник V" доказала свою надежность и безопасность. За рубежом к ней проявляют интерес. Я не вижу причин, почему мы не могли бы отправить нашу вакцину в Чешскую Республику», — так дискуссию о возможных поставках российской вакцины в Чехию для «Лидовек» прокомментировал Дмитрий Новиков, депутат от коммунистической партии и первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной думы РФ.

«Мне кажется, Чехия попала в трудную ситуацию. Во время первой волны коронавируса были введены жесткие меры, и среди населения не сформировался коллективный иммунитет. Поэтому вторая волна так сильно ударила по Чехии. думаю, чешская общественность потребует скорейшего решения ситуации. Одним из вариантов может стать вакцинация, скажем российским «Спутником V», — об этом «Лидовкам» заявил Алексей Дейкин, руководитель Центра коллективного пользования Института биологии гена РАН.

По мнению российского биолога, Москва не будет обещать желающим готовую вакцину, а передаст лицензию на ее производство. «Насколько мне известно, Россия не предлагает поставлять вакцину от коронавируса оптом, а хочет передать производственные технологии, ноу-хау для производства „Спутника V". Чехия располагает всей необходимой инфраструктурой. Подобный подход выгоден как Чехии, так и России», — подытоживает Дейкин.

Источник: Lidovky, Чехия