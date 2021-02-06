Дача, «ЗИЛ» и 10 человек прислуги: Самым обеспеченным пенсионером в СССР был Климент Ворошилов

Климент Ворошилов родился на Донбассе в семье рабочего и поденщицы, но стал известен всему миру, прожив удивительную жизнь и успев увидеть названные его именем города, корабли и танки.

О первом маршале СССР говорим с известным историком, открывшим для читателей уникальные архивные документы, Леонидом Максименковым.

СТАЛИН ВОЗВЫСИЛ

- Почему Климент Ворошилов - уникум?

- Он дольше всех занимал пост военного министра в советской истории (и он третий в российской истории со времен Петра I). Еще Климент Ефремович 34,5 года был членом Политбюро. 50 лет советской власти Ворошилов был в активной политической жизни.

- Как смог ни разу не оступится?

- Ответ на это отчасти дал сам Сталин. По итогам советско-финской компании 1939-1940 года было признано, что Красная армия оказалась не готова к войне. И персональную ответственность должен нести нарком обороны Ворошилов. Но по сталинскому сценарию за несколько дней до снятия с поста Ворошилов принял парад на Красной площади. Выступил с трибуны Мавзолея. А накануне Коба отправил необычное письмо историку Ярославскому. О своих взаимоотношениях с Климом. Сталин писал, что познакомился с Ворошиловым на лондонском съезде партии 1907 года: «Среди передовых рабочих-делегатов съезда он выглядел одним из лучших. У меня уже тогда установились с ним хорошие, близкие отношения».

- А укрепились в Гражданскую?

- Истоки лояльности Ворошилова к Сталину относятся к 1919- 1920-му годам, когда рождалась 1-я конная армия. Создавали ее Буденный и Ворошилов, но Сталин имел к этому прямое отношение — его резолюции там есть. И они плотно пересекались в Царицыне во время знаменитой обороны города.

- Ворошилова с подачи Троцкого обвиняли в том, что он в Царицыне устраивает загулы...

- Троцкий ревновал ко всем членам сталинского руководства. В личном деле Ворошилова в бывшем архиве Политбюро никакие пьянки в Царицыне не отражены. Там компромата вообще никакого нет, кроме строительства дачи в 1950-м. И ни одного сигнала о его участии в антисталинских заговорах.

- Но Ворошилов высказывался о Кобе нелестно?

- После Гражданской войны Ворошилова направили руководить Северо-Кавказским военным округом. А наши вожди любили поправлять здоровье на водах. И летом 1923-го было совещание в Ессентуках. В одной из пещер на прогулке обсуждали вопрос, как ограничить власть Сталина и секретариата ЦК. Командующий округом там был, но последствий это не имело. Не исключено, что Сталин знал об той беседе — в том числе со слов Ворошилова. И его резкие слова в адрес Сталина в разговоре с тогдашними лидерами партии Зиновьевым и Каменевым могли быть политической игрой - чтобы проверить настроения.

- Почему именно выходца из Луганска вождь назначил наркомом обороны после смерти Фрунзе?

- В протоколах Политбюро пометка «Материала нет». Обычно это или итог устного обсуждения, или единоличного решения Сталина. Хотя в 1925-м Сталин в одиночку еще не мог принимать решения. Но Зиновьев и Каменев уже с вещами на вылет стояли. Бухарин занимался вопросами мировой революции в Коминтерне. Троцкий от армии был отодвинут. Так что решение о новом наркоме обороны принималось скорее всего той группой людей, которая вскоре станет костяком сталинского руководства: Сталин, Молотов, Орджоникидзе, Куйбышев, Косиор.

И для Ворошилова не было двух мнений - к кому примыкать. Тот же Бухарин, человек из разночинцев, на Ворошилова, бывшего слесаря из паровозного депо, смотрел как на плебея. Любившего попеть под аккордеон. Этот снобистский взгляд оказался ошибкой. Ведь «середнячки» вроде Ворошилова отражали дух основной массы партийцев. И он фактически был вторым человеком после Сталина уже с конца 1920-х годов.

- Подпись Ворошилова— на документах о тысячах казненных?

- Да, на «расстрельных списках». Но подпись Ворошилова по частоте на третьем месте после Сталина и Молотова. Ворошилов подписывал, потому что было много военных в списках. Но были ведь и другие. Работала комиссия Политбюро по судебным делам. Отличие от «сталинских» списков в том, что там описывалось преступление — и как судили. И там была «вилка» от 5 лет до смертной казни. И на всех - подпись всероссийского старосты, доброго дедушки Калинина, потому что он был председателем этой комиссии.

ПОЛИТБЮРО ПОЖУРИЛО

- За год до начала Великой Отечественной Ворошилова отстраняют от военного руководства?

- Был мартовский пленум ЦК. По итогам финской компании Ворошилова подвергли серьезной критике. Выявилась неподготовленность к масштабным военным операциям. В армии отсутствовали минометы и автоматы. Не было правильного учета самолетов и танков. Не оказалось нужной зимней одежды для войск. Войска не имели продовольственных концентратов. Вскрылась запущенность в работе управлений артиллерии, боеподоготовки, ВВС. Все отразилось на затяжке войны и привело к излишним жертвам.

Впрочем, Ворошилов не был куратором военной промышленности - ВПК был в руках Комитета обороны. Это Молотов. В финской компании Ворошилов выполнял все указания вождя. Так что ответственность несли все.

- Но за реформу армии отвечал первый маршал?

- В начале 1920-х господствовал ленинско-троцкистский принцип территориальных армий. Люди служили по месту жительства. Ворошилов добился ухода от национальных частей и соединений к единому формированию армии и флота. Он с 1937 года начинает насильственное и ускоренное внедрение русского языка в армии - как языка межнационального общения. Ввел присягу. Упорядочил воинские звания, ввел уставы внутренней и караульной службы. Появились жесткие статьи - за переход на сторону врага арестовывались все взрослые члены семьи перебежчика.

- Но все же за провалы в финской войне любого другого к стенке бы поставили?

- Ворошилова снимают с поста наркома 7 мая 1940-го. И в тот же день назначают зампредом Совнаркома. И председателем Совета труда и обороны. А Сталин создает комиссию по представлению кандидатов на присвоение званий генерала и адмирала. И через день ее возглавляет... Ворошилов!

- На фронтах он не отличился?

- В первые месяцы был направлен на Ленинградский фронт. В общем хаосе , пока не приехал Жуков, Ворошилов напортачил там. То же самое — на Волховском фронте в 1942-м. Было закрытое постановление Политбюро ЦК от 1 апреля 1942 г. «О работе товарища Ворошилова». Герои-кавалеристы Буденный, Сиденко, Ворошилов были отодвинуты - появились сталинские маршалы, которые и привели страну к победе. Но сталинский стиль руководства «превратить поражение в победу» - это про карьеру Климента Ефремовича. Каждый его кажущийся неуспех и выговор, который он получал от Политбюро, потом превращались в повышение по служебной линии.

- Он и партизанами руководил?

- Месяца два,осенью 1942-го. Но тоже не слишком удачно . Зато ярко проявил дипломатические способности. В Тегеране в 1943-м вместе со Сталиным принимал от Черчилля меч Короля Георга для Сталинграда. Причем Черчилль очень тепло поздоровался с нашим первым маршалом. На Западе Ворошилов был считался знаковым полководцем.

У маршала Ворошилова было две Звезды Героя Советского Союза, Звезда Героя Соцтруда и 8 (!) орденов Ленина. Фото: Василий МАЛЫШЕВ/ РИА Новости

ХУДОЖНИКИ БЛАГОДАРИЛИ

- То есть - умел быть заметным?

- В 1943-м он возглавляет работу по создание нового государственного гимна. Он руководил комиссией, прослушивал все варианты - хотя Сталин изначально знал, какая будет музыка. Главным исполнителем был хор Александрова. Работали в Большом театре, где Ворошилов слушал даже иностранные гимны. Отгремела Курская дуга, освобождают Украину, а на сцене Большого звучат итальянский гимн, немецкий и американский — для сравнения. Конечно, пришли к выводу, что лучший вариант — музыка Александрова. И разумеется, «вычитывал» текст Сергея Михалкова Сталин, но Ворошилов возглавлял комиссию.

- Ворошилов так любил музыку?

- Он, может быть, самый продуктивный из советских вождей, который повлиял на массовую культуру. Создал Ансамбль песни и пляски, будущий ансамбль Александрова. И на Парижскую выставку 1937 года Сталин послал два коллектива: МХАТ с классическим репертуаром и Ансамбль Александрова. Ворошилов создал Театр Красной армии. Был в комиссии по академическим театрам и влиял на репертуар. Поставил своего человека директором Большого и провел туда две любимых оперы — «Тихий дон» и «Поднятая целина» по Шолохову.

- Но он не учился никаким искусствам...

- Нет, но поощрял советскую живопись. Любил реалистическую, портретную живопись. У него были свои любимые художники - Бродский (ученик Репина), Герасимов, Кацман. Им давал госзаказы. Они стали очень богатыми людьми и оставили заметный след в соцреализме. Детище Ворошилова - и студия баталистики имени Грекова. Все знают, что Василий Сталин любил футбол и клуб ВВС, но мало кто помнит, что нынешний ЦСКА вырос из Спортивного клуба Красной армии Ворошилова.

ХРУЩЕВ НЕ ТРОНУЛ

- Смерть Сталина не поставила крест на Ворошилове?

- Ворошилов семь лет пробыл главою Президиума Верховного совета, то есть президентом СССР. В 1960-м ждали Мао Цзедуна - и Ворошилова держали как символ преемственности от Ленина к Сталину и Хрущеву. Престиж Ворошилова оставался большим.

- Но Хрущев же его терпеть не мог?

- В 1957-м когда был анти-хрущевский заговор, Ворошилов поддержал Маленкова и Булганина в их попытке смещения Никиты Сергеевича. В речи Ворошилова на июньском пленуме 1957 года говорилось о неприемлемом стиле Хрущева, о хамстве и нелояльности к соратникам. Эти же аргументы в октябре 1964-года приведут Брежнев, Подгорный и Косыгин при смещении Хрущева.

- Почему его не трогали - он же не был маршалом победы?

- Но выглядел символом революции и победы и для советского народа и для стран соцлагеря. Он обеспечил денацификацию Венгрии. В 1958 году в Польшу читал приветственную речь, а огромная толпа воспринимала его как символ освобождения от нацизма. Он убрал текст и начал эмоционально говорить о том, что может принести атомная война человечеству. Умел говорить эмоционально и убежденно. И когда Хрущев подвергся критике «от Клима», то сказал, что не надо прикидываться Иваном не помнящим родства. И что за репрессии, вместе с Маленковым и Молотовым, придется ответить — но... Ворошилов остался членом президиума Верховного Совета. Хрущев вынужденно признавал, что Ворошилов остается консолидирующим символом.

- Как партия заботилась о товарище Ворошилове?

- В постановлении президиума ЦК 1960 года об обеспечении и обслуживании товарища Ворошилова. В частности, сказано: установить пожизненную персональную государственную пенсию в размере 9 тысяч рублей в месяц. Это 900 «новых» рублей. Огромные деньги. Предоставить в пользование госдачу и автомашину ЗиЛ 100 — это правительственная машина. Разрешить КГБ содержать охрану Ворошилова в количестве 6 человек. В том числе 1 офицер-адъютант и 10 человек обслуживающего персонала. Повар сестра-хозяйка, подавальщица, два шофера, истопники-дворники, рабочие. И до 1969-го никто ничего не тронул.

- Хоронили тоже по высшему разряду?

- Ворошилов умер в начале декабря 1969-го. Тогда главным была подготовка к 100-летию Ленина. Но в Политбюро боялись что 90-летие Сталина в декабре 1969-го может испортить картину. Китайцы и многие в СССР задавались вопросом: почему на могиле Сталина у Кремлевской стены нет бюста? Просталинские настроения были широко распространены и у нас в обществе, и в международном коммунистическом движении. И когда умирает

Ворошилов, чтобы разрядить атмосферу, Политбюро решает: устроить государственные похороны по высшему разряду. Ворошилов первым за 20 лет был похоронен по православному, в гробу. Его не кремировали, урну с прахом в стену кремлевскую не замуровывали. И похоронен он рядом со Сталиным, а впоследствии обоим поставили по бюсту.

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ