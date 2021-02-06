Железная дорога Молдовы не будет приостанавливать движение пригородных поездов

И это при том, что убытки от пассажирских перевозок составляют около 114 миллионов леев. Информацию о приостановке движения поездов местного и пригородного сообщения с 12 февраля не подтверждает и.о. генерального директора государственного предприятия „Железная дорога Молдовы” Адриан Ончану.

Он сообщил для IPN, что 3 февраля, когда в парламенте проходило заседание Комиссии по экономике, бюджету и финансам, был представлен план мер по улучшению ситуации в Госпредприятии. Приостановка движения местных и пригородных поездов с 12 февраля была одним из предложений, но оно не было принято Комиссией.

Адриан Ончану уточнил, что в течение года по местным маршрутам было перевезено около 20 тысяч пассажиров. По международным - 5498 пассажиров. По его словам, убытки от этого вида деятельности составляют около 114 миллионов леев.

4 февраля депутаты приняли решение создать на парламентской платформе специальную комиссию, которая проанализирует экономическую и финансовую ситуацию на ГП „Железная дорога Молдовы” и результаты деятельности отрасли железнодорожного транспорта за период 2010-2020 гг.

Согласно авторам проекта, а это депутаты от Партии социалистов, на конец 2020 г. кредитная задолженность предприятия составляла 459,4 млн. леев. Задолженность по выплате заработной платы (частично за октябрь и ноябрь 2020 г.) составила 35,5 млн. леев, задолженность по взносам в бюджеты социального и медицинского страхования - 26,9 млн. леев, а в бюджет - 5,5 млн. леев. Комиссия состоит из десяти членов и представит парламенту отчёт о результатах и выводах расследования в срок до 60 дней.

Павел МУНТЯН