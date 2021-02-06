Из рубрики А что думают пациенты в Костюженах?

Литвиненко и Попшой, кандидаты на должность Министров в кабмине Гаврилица, призывают самих себя (они еще и депутаты парламента) - не голосовать за себя!

Напомним, что сама Гаврилица утверждает, что за ее кабмин парламент не проголосует, так как испугается ее программы по борьбе с коррупцией!

Короче, члены ПДС Литивиненко и Попшой не проголосуют за самих себя из-за страха,что их однопартиец Гаврилица их потом посадит!

Господа, вы в своем уме? Когда в последний раз ходили к психиатру?