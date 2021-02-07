Вашингтон поддерживает создание военного блока Украины, Грузии и Молдовы

Украинские власти заблокировали три телеканала за пророссийскую пропаганду. Все указывает на то, что кампания против телеканалов обсуждалась с США. Кроме того, появилась информация о том, что Киев собирается создать трехсторонний военный союз с Грузией и Молдавией, идею которого предложил Вашингтон. Какую игру ведут американцы?

На прошлой неделе ночью украинское руководство запретило вещание трех телеканалов, принадлежащих депутату Тарасу Козаку, в отношении которого совет национальной безопасности и обороны ввел предусматривающие блокирование активов санкции в связи с распространением пророссийской пропаганды. Украинские дипломаты обратились к Соединенным Штатам и членам Евросоюза с призывом ввести в отношении него такие же меры. В прошлом украинские СМИ неоднократно сообщали, что Козак — лишь номинальный владелец телеканалов, а стоит за ним лидер пророссийского лагеря на Украине Виктор Медведчук. Как полагают комментаторы, решение в отношении телеканалов было на самом деле ударом по Медведчуку или даже всем пророссийским кругам.

Оппозиционное образование «За жизнь», с которым связан Козак, считает, что Зеленский, подписав соответствующий указ, нарушил закон, следовательно, есть основания для запуска процедуры импичмента. Вадим Рабинович, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», выступил в Верховной раде с пламенной речью. «Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет — зеленый, — заявил он, отсылая к цветам партии Зеленского «Слуга народа», — Наши отцы и деды в свое время остановили и победили фашизм, мы сделаем то же самое. Но пасаран, фашизм не пройдет!». Такая «антифашистская» риторика пророссийской партии пересекается с главным элементом риторики Москвы, проводящей мысль, что Украиной сейчас руководят силы, выступающие духовными наследниками фашистских движений.

Комментируя эту тему, президент Зеленский подчеркнул, что он поддерживает свободу слова и свободную работу журналистов, но не пропаганду, орудием которой выступали закрытые каналы. Другие партии («Украинская солидарность» Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко) осторожны в своих оценках. Они опасаются, что шаг Зеленского продиктован, скорее, падением его популярности, чем стремлением противостоять российской пропаганде, а поэтому внутриполитическая борьба может обостриться.

Вне зависимости от того, что избрание более жесткого курса в отношении России может быть связано со снижением рейтинга Зеленского и нарастанием общественного недовольства, следует обратить внимание на ряд появившихся в последние дни решений, которые могут указывать на изменения в украинской внешней политике.

Наблюдатели отметили, что на сайте американской дипломатической миссии в Киеве опубликовали заявление о поддержке шагов Зеленского и Совета безопасности. Министр внутренних дел Дмитрий Кулеба раскрыл детали своей беседы с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном. Одновременно в украинских СМИ появились сообщения о переговорах с Блинкеном главы президентской администрации Андрея Ермака. Это означает, что действия в отношении пророссийских телеканалов по меньшей мере обсуждались с США, а, возможно, даже были элементом какого-то плана. Вопрос только, какого.

Кулеба сообщил, что Киев при поддержке Вашингтона приступит к формированию трехстороннего военного альянса, в состав которого помимо Украины войдут Грузия и Молдавия. Высказывание министра настолько примечательно, что его стоит процитировать: «Что касается идеи о тройном союзе, я сегодня сказал государственному секретарю, что США могут рассчитывать на Украину, как на надежного партнера именно в Черноморском регионе и Центральной Европе, это те места, где мы можем внести реальный вклад. Заверяю вас, и Украина, и Грузия, и Молдова уже активно движутся в таком направлении». Из этих слов довольно ясно следует, что мы имеем дело не с «инициативой снизу», а, скорее, с шагами, инспирированными Вашингтоном.

Зеленский также поручил проверить боеготовность украинских вооруженных сил в Донбассе. Это решение совпало по времени с очередным раундом рабочих переговоров в рамках трехсторонней контактной группы, который провели в формате видеоконференции. Представляющий Россию Борис Грызлов подверг украинскую сторону резкой критике, заявив даже, что недавние действия Киева можно счесть намерением разорвать переговоры.

Он имел в виду не проверку боевой готовности, а появившийся еще в декабре проект закона о политике Украины в отношении Донбасса в так называемый переходный период. Документ предусматривает, в частности, что Киев будет придерживаться одинакового подхода как к Крыму, так и к Донбассу, унифицирует официальную терминологию (Россия будет называться «государством агрессором), а также признает недействительными все правовые акты самопровозглашенных республик и паспорта, которые их гражданам выдает Москва. Грызлов, намекая на США, отметил, что Украина заняла более жесткую позицию с подачи тех, кто выступает за поставки Киеву оружия, в том числе такого, которое может использоваться в наступательных целях.

Киев действительно столкнулся с множеством проблем, в том числе с кризисом в экономике и здравоохранении, спровоцированным пандемией коронавируса. Оппозиция обвиняет правительство Дениса Шмыгаля в том, что оно не справляется с вакцинацией. Украинское государство еще даже не начало прививочную кампанию, а планы закупки вакцин выглядят весьма скромными. Говорится, что до конца года будет привито 15 миллионов человек. Для страны с населением в 40 миллионов это очень мало. Кроме того, до сих пор остается вопросом, какую вакцину собирается закупить Киев, ясно только то, что это не будет «Спутник V». Недавняя публикация во влиятельном медицинском журнале «Ланцет» с результатами третьей фазы испытаний российской вакцины, указывающими, что его эффективность составляет более 90 процентов, то есть он превосходит конкурентов, дополнительно осложняет положение украинских властей.

Тезис о том, что Зеленский решил занять более жесткую позицию в отношении России, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, кажется в этом контексте вполне справедливым. Однако для нас важнее другой вопрос: какую игру ведут американцы? Политика Вашингтона на первый взгляд выглядит непоследовательной. С одной стороны, мы видим такие шаги, как продление действия договора СНВ, размышления о поиске плоскостей прагматичного сотрудничества с Москвой (Иран, Северная Корея, климат и так далее). С другой стороны — мы наблюдаем укрепление «фронтовых» государств, военную поддержку Украины и Грузии, наращивание присутствия на Черном море.

Содержит ли такой подход внутренние противоречия? Лишь на первый взгляд.

Поиск формул для взаимодействия ведет в первую очередь к укреплению собственного лагеря, сила и сплоченность которого — это для противоположной стороны лучший аргумент в пользу того, что следует вести переговоры, ведь игра на раскол оборачивается провалами. В связи с этим вектор политики США будет (помимо Арктики, но это уже другая тема) перемещаться в сторону Черноморского региона, где Россия обладает сейчас значительным перевесом, но где в перспективе его будет легче всего нивелировать.

WPolityce (Польша)