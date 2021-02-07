Жительница столицы рассказала, как нашла младенца в подъезде многоэтажки

Новорожденную девочку нашли на лестничной площадке одной из многоэтажек в центре Кишинева. Завернутого в одеяло ребенка заметила жительница дома, она и вызвала правоохранителей. На место происшествия прибыли и врачи неотложки.

Репортер Publika TV Ангелина Унгуряну: "Женщина нашла ребенка в этом углу, на шестом этаже. Она говорит, что малышка была закутана в два одеяла, а рядом лежал пакет со сменной одеждой. Согласно информации полиции, девочке примерно две недели, она здорова".

По словам Риммы Шарбан, женщины, нашедшей малышку, она услышала странные звуки на лестничной площадке и решила проверить, в чем дело. Девочка громко плакала. До приезда полиции, женщина забрала ребенка домой, чтобы покормить.

Жильцы дома шокированы: "Знаете, у меня четверо детей, и дрожь пробирает, когда слышу что кто-то бросил ребенка".

"Я тоже мать, у меня трое детей, и я не могу себе представить. Вынашиваешь ребенка, рожаешь и где-то бросаешь. Тем более в такой холод. Человек, женщина, на такое не пойдет".

Прибывшие по вызову полицейские отказались говорить с нашей съемочной группой.

- У нас нет никакой информации. - Хочу вас спросить, что вы нашли? - Никакой информации. - В каком подъезде? Сколько недель ребенку? - Говорю вам, я пришел вместе с вами. Еще ничего не знаю.

Найденную девочку доставили в первую муниципальную больницу. Полиция открыла уголовное дело. Стражи порядка разыскивают мать ребенка. В пресс-релизе учреждения говорится, что несколько человек выразили готовность помочь малышке. А кто-то говорит, что якобы видел ее мать. Следователи проверяют всю полученную информацию.