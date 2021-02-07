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Майя Санду и представители дипмиссий ЕС обсудили разработку плана развития страны
07.02.2021

Встреча послов с президентом. Майя Санду обсудила с представителями дипмиссий Евросоюза разработку плана по развитию страны на ближайшие семь лет. Группу послов возглавил председатель делегации ЕС в Кишиневе Питер Михалко. 

В пресс-релизе аппарата президента отмечается, что стороны обменялись мнениями о состоянии дел в сферах, где задействованы европейские советники. В частности, это касается области энергетики, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, сферы правосудия и образования.

Майя Санду поблагодарила послов за помощь, которую сообщество оказывает нашей стране в укреплении государственных институтов и осуществлении реформ. В свою очередь, посол Питер Михалко выразил надежду, что аппарат главы государства также извлечет пользу из опыта европейских дипломатов.


 
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