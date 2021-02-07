В столице неспешно ремонтируют подземные переходы.

Продолжат работы по обновлению подземных переходов. В некоторых ремонт идет уже полгода, в других - только начали. Речь идет о подземках у бывшего кинотеатра "Флакэра" и на улице Каля Ешилор. Их ремонтируют предприниматели.

Подземный переход на улице Иона Крянгэ еще ни разу не обновляли. Сейчас рабочие штукатурят стены и потолки, меняют ступеньки, иллюминацию и отводы для воды. Скоро установят и видеокамеры: "Сколько лет здесь живу, никогда ничего не ремонтировали. Было очень грязно, невозможно было здесь ходить. Везде попрошайки, мусор, не подметали, надписи на стенах".

"Всегда, когда шел дождь, здесь было полно воды, вода стекала по ступенькам".

Горожане довольны результатами, но сетуют, что работы длятся слишком долго: "Очень медленно. Если взялся, доведи до конца. Уже месяц работают".

Ремонтируют и подземку на улице Каля Ешилор. Работы ведутся еще в нескольких подземных переходах столицы - на улице Алеку Руссо, у Южного автовокзала, на перекрестке проспекта Дечебал с улицей Титулеску и возле цирка. Готовится проект обновления подземки на перекрестке бульвара Дачия с улицей Траян.

По словам мэра Иона Чебана, постепенно отремонтируют все переходы города: "До сих пор муниципалитет не потратил ни копейки на подземные переходы, ремонт проводят экономические агенты в рамках разных партнерств. Там, где у них могут возникнуть финансовые трудности, учитывая эпидемию, мы покроем разницу".

В прошлом году были обновлены переходы на перекрестке бульвара Дачия с улицей Теилор на Ботанике, и на виадуке. Всего в Кишиневе 20 подземок. Большинство из них были построены в период с 1970 по 1992 год.