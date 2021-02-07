Переосмысление методов борьбы с коррупцией в РМ - красная нить в политической карьере Майи Санду

«Пересмотр того, каким образом ведётся борьба с коррупцией в Республике Молдова, проходит красной нитью сквозь политическую карьеру Майи Санду». Об этом заявил бывший депутат Вадим Пистринчук, исполнительный директор Института стратегических инициатив (IPIS), доктор социологии Государственного университета Молдовы, сообщает ТРИБУНА.

Пистринчук подчеркнул, что это связано и с ожиданиями людей от президентского мандата Майи Санду, что сопряжено с риском. «Ведь политик, депутат или министр, даже президент, в строгом смысле слова, имеет наименьшие полномочия в плане борьбы с коррупцией. Но президент, уполномоченный народным волеизъявлением, насколько массовым, настолько и отчаянным в силу ситуации в стране, должен и может оказывать давление, первенствовать в борьбе людей с судебным произволом и несправедливостью. Первым, с чего следует начать, является постановка правильного диагноза.», – отметил он в комментарии для ipre.md.

По его словам, как экспертное сообщество, так и общественность считают коррупцию основной причиной недоразвитости, бедности, миграции и стагнации Республики Молдова. «Это отчасти верно – коррупция затрагивает все сферы жизни и делает нас беднее, но она является не корнем всех зол, а скорее производным более крупной проблемы, а именно «присвоения» демократической системы клептократическими сетями. Несмотря на ущербность формы, Молдова является демократией, в которой существуют законы, права и институты, призванные их защищать. Проблема, однако, в том, что так называемые клептократические элиты, зачастую слившиеся с политическим классом и государственной администрацией, те самые ловкие граждане, умеющие зарабатывать деньги преимущественно на схемах с участием государства, преуспевали на протяжении 30 лет независимости. Коррупция, судебный произвол, периодический захват институтов являются лишь последствиями передачи последним полномочий гражданами, в результате чего вышеупомянутые лица стали основными выгодоприобретателями демократической системы. Положить конец «присвоению» демократической системы «находчивыми элитами» можно путём капитальной перестройки институтов, если не любой ценой, то ценой, превышающей ожидания. В стране, где почти к любому преступлению могут отнестись терпимо, а лица, находящиеся в конфликте с законом, задают тон в парламенте, выступают с проповедями в телестудиях и дают советы Прокуратуре, – решения не могут быть ни легкими, ни элегантными.», – отметил экс-депутат.

Важным шагом в стремлении восстановить порядок и положить начало настоящей борьбе с коррупцией, – добавил он, – «является постановка диагноза в виде ответов на вопросы: (1) Какие сферы причиняют наиболее серьёзный ущерб демократической системе и государству? и (2) Какие элементы этого явления подпитывают собой не только элиты, но и сопротивление переменам в системе? В зависимости от ответов на эти вопросы предстоит определить цель для давления со стороны граждан и президента. Бороться со всей коррупцией в Молдове – это сражаться с ветряными мельницами. Вот почему новым приоритетом, менее заметным, но определяющим для президентского мандата, следует сделать борьбу за политическую добросовестность».

Кристина Гурез