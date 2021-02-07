Сибирский циклон несет в Молдову невиданные морозы: На пике ожидаются невероятные 25 градусов ниже нуля!

Будет ли объявлено ЧП, закроются ли школы и детские сады - синоптики подтверждают, что лютый холод ударит по Молдове в ближайшее время. Февраль, похоже, решил отыграться за аномально теплые декабрь и январь: сначала Молдову засыпало снегом, а теперь нам обещают лютые морозы.

На предстоящей неделе нас снова ожидает «контрастная» погода: в понедельник, 8 февраля, днем еще прохладно (от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла), а вот вторник, среда и четверг – только плюсовая температура (10 и 11 февраля – до 15 градусов выше нуля).

А вот в пятницу, 12 февраля, сибирский циклон ударит «морозной дубиной» по Молдове со всего размаху: сразу до до 10 градусов мороза, местами снежок.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 февраля, морозы днем усилятся до 13 градусов ниже нуля (ночью до -20!).

Но главный удар сибирского циклона синоптики ожидают в понедельник и вторник, 14 и 15 февраля: утром до 23 и 25 градусов мороза, соответственно, а днем около 17 градусов ниже нуля. Осадки в виде снега будут, но не обильные – так, местами.

В связи с этим не мешало бы загодя подумать о том, чтобы отменить через неделю занятия в школах и закрыть на пару дней детские сады: уж очень сильные морозы ожидаются.

По предварительным прогнозам синоптиков, потепление в столичном регионе наступит только после 17-18 февраля.



Лидия ТКАЧ