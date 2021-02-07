"Сливать из бака будет нечего"

"Молдовагаз" и "Трансавтогаз" выразили свою заинтересованность в развитии рынка газомоторного топлива, но сопротивление пришло, откуда не ждали. Представители компаний под эгидой Министерства сельского хозяйства обсудили внедрение программы «Чистый общественный транспорт».

Программа основывается на поддержке перехода на автобусы, использующие в качестве моторного топлива сжатый природный газ или сжиженный газ, а также на электротранспорт, включая троллейбусы.

Затея в общем-то хорошая! Экономная. Но вызвала сопротивление там, откуда не ждали. Водители этих самых автобусов воспротивились и бунтуют (пока, правда, тихонечко и между собой). Дескать, неудобно.

Как ранее представил расчеты председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан, перевод части столичного автобусного парка на газомоторное топливо позволил бы мэрии Кишинева ежегодно экономить не менее €1 млн.

Почему против водители городского транспорта? Так сливать из бака нечего будет по вечерам!

Традиционно каждый вечер водители сливают себе остатки топлива, и таким образом, получают самовольные "чаевые" - небольшую, но стабильную прибавку к зарплате. Хочешь жить, как говорится, умей крутиться.