Сокращаются официальные резервные активы Нацбанка Молдовы: к чему бы это?

Этот показатель ниже на 19,76 миллиона долларов по сравнению с 31 декабря 2020 года, когда они составляли 3783,54 миллиона долларов.

Национальный банк Молдовы отмечает, что сокращение официальных резервных активов было обусловлено выплатами, связанными с обслуживанием внешнего государственного долга Республики Молдова, в размере 13,27 миллиона долларов. Это было вызвано и обесцениванием обменных курсов составляющих валют валютных резервов по отношению к доллару США - на 13,07 миллиона долларов.

К факторам, определившим уменьшение официальных резервных активов, относятся выплаты Министерства финансов в размере 6,49 миллиона долларов, а также чистые платежи со счета Офиса по управлению программами внешней помощи - 0,13 миллиона долларов.

При этом за отчетный период прирост официальных резервных активов был обусловлен оформлением займов и грантов в пользу Министерства финансов по инвестиционным проектам - 5,35 миллиона долларов, в том числе выданы гранты на сумму 3,48 млн. долларов США, перечисленные Международным банком реконструкции и развития в рамках проектов срочного реагирования на COVID-19.

Прирост был также обусловлен чистым притоком, связанным с обязательными валютными резервами лицензированных банков, в размере 3,79 миллиона долларов США, а также интервенциями на внутреннем валютном рынке в виде покупки иностранной валюты - 1,50 миллиона долларов США. Речь также идет о доходах от управления валютными резервами - 0,82 млн. долларов, о переоценке находящихся в инвестиционном портфеле ценных бумаг - 0,20 млн. долларов США, но и о других чистых поступлениях - 1,54 млн. долларов.

Лидия ТКАЧ