Как на самом деле выглядит 80-летняя Светлана Светличная

Актриса продает свою квартиру за 12 миллионов рублей. В последнее время новости о состоянии Светланы Светличной одна тревожнее другой. То близкая подруга 80-летней артистки сообщит, что звезда экрана страдает деменцией и сильно сдала, то сама актриса говорит, что решила завещать собственную шикарную квартиру соседям. А то и вовсе ходят слухи, что знаменитость вознамерилась выйти замуж за молодого красавца. На днях светские хроникеры встретились с блистательной блондинкой и показали, как она выглядит

Светлана Светличная не зря носила гордое звание одной из самых красивых актрис и играла роль сексуальной соблазнительницы в культовом фильме "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая. Она и сейчас прекрасно выглядит, следит за собой и наряжается. Глядя на актрису, сложно поверить, что ей уже 80 лет. Гостей она встречает не при параде, но в эффектной шляпке. Актриса уверяет, что жива-здорова.

Два месяца назад знаменитость лежала в больнице с подозрением на инсульт, но память при ней. "Куда я делась? Если человек куда-то делся, его или убили, или удавили. А я как бы с постели только. Еще не успела клипсы надеть", - огорошила она съемочную группу программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Светличная с юмором комментирует скандальные слухи о себе. Не так давно ей позвонил 37-летний актер Иван Николаев и сообщил шокирующие новости. "Говорит: Светлана Афанасьевна, а вы знаете, о нас пишут, что мы хотим жениться? Я говорю: Вань, я бы за тебя вышла замуж, но только уже время ушло. Потому что я в своем уме, я все понимаю. Меня наверное будут осуждать", - поделилась со светскими хроникерами знаменитость.

А потом Светличная погрустнела и призналась, что часто ей бывает одиноко и даже страшно. "Не дай Бог, что случится, некому стакан воды подать. Когда я вчера возвращалась домой и было очень морозно, я поняла, что замерзаю, а еще идти и идти с моей сумкой с продуктами, которые я покупала. И я поняла, что было бы не плохо, чтобы меня сопровождал какой-нибудь дружочек. Вот и все. Друг, а не любовник. Об этом я уже не мечтаю", - вздыхает звезда.

Она также поделилась ближайшими планами. Светличная продает свою двушку стоимостью 12 миллионов. Уговорила ее на такой шаг внучка Маша. Она хочет перевезти знаменитую бабушку поближе к себе. "Маша тут вот мне подарила варежки. Чтобы у меня руки не мерзли. Я дала согласие, и мы будем по весне меня перевозить в Сокольники, вот там они живут. У меня будет своя квартира рядом с ними. И мы собираемся эту продать и доложить, может быть, какие-то денежки", - заявила актриса.

А ведь совсем недавно звезда советского экрана разругалась с родными в пух и прах. И даже обвинила их в покушении на свою жизнь. Актриса обнаружила в своей квартире ртуть и уверяла, что это дело рук ее внучки Маши. Но теперь все иначе. "Да, пришло время, когда мне надо жить рядом с детьми. И дети должны быть рядом со мной. Потому что в их участии в моей жизни я нуждаюсь. Как бы я ни выглядела, как бы я ни старалась, я все равно понимаю, что время мое уходит. Но я, честно говоря, не хочу до ста лет жить. Мне достаточно восьмидесяти", - резюмировала Светлана Афанасьевна.



Ольга ЛИБГАРД