Но тут примчались санитары: Нэстасе "лепит" из себя Навального

Андрей Андреевич снова вспомнил давнюю историю о том, как его и Майю Санду "отравили" ртутью. А вот теперь, кажется, всерьез запахло выборами. Лидер ДА вновь вернулся к теме, что его и Санду два года назад перед парламентскими выборами отравили ртутью.

По словам Андрея Андреевича, он получил самую большую дозу из всех пострадавших, двусмысленно отметив, что "у бандитов методы одинаковые". И что - внимание! - в Молдове эти самые "бандиты" убивали и убивают в стране неугодных ("у нас есть случаи смерти").

И уже отсмеялись все еще некоторое время назад, намекая, что компания молдавских политиков устриц переела, уже и Санду помалкивает, а Нэстасе вспомнил, чтобы параллели провести и на волне "желе" хоть куда-то заскочить.

Интересно, когда представители ДА с экранов начнут гульфиками на трусах какими-то размахивать? Такое ощущение, что ждать осталось недолго. Пока же Нэстасе говорит о побочке, не рассказывая подробностей.

КСТАТИ

А вот и побочные эффекты после отравления ртутью: отсутствие аппетита, повышенная утомляемость, сонливость, общая слабость, головные боли, головокружения, апатия, а также эмоциональная неустойчивость — неуверенность в себе, застенчивость, общая подавленность, раздражительность. Также наблюдаются: ослабления памяти и самоконтроля, снижение внимания и умственных способностей.

В общем, в случаях острого отравления ртутью человеку полагается неотложная госпитализация. В случае хронического - стационарное лечение. Ну а в совсем «профессиональных» случаях отравления пациенту полагается сменить вид деятельности или работу.

Павел МУНТЯН