Граждане Молдовы будут прививаться от коронавируса в Румынии

Если кто-то думает, что наши граждане становятся румынскими подданными только для того, чтобы свободно не только передвигаться по ЕС (это можно делать и с молдавским паспортом), но и легально работать в Европе и бесплатно учиться, то это не совсем так.

Оказывается, когда нашим надо, они румынское гражданство умеют использовать и в оздоровительных целях.

Так, например, сотни граждан Молдовы с румынскими паспортами записались на прививку вакциной от ковида в Румынии: по месту прописки.

- Я устал от неопределенности с тем, когда вакцина будет в Молдове, поэтому записался на уколы на март в Бухаресте, - рассказал журналисту "КП" один из таких граждан.

И то верно: в Молдове вакцину ждать - можно и не дождаться.

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