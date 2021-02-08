Либералы буквально соревнуются в метании дерьма в сторону лидера Яблоко. И в Молдове происходит то же самое

После заявления Явлинского о диктаторской сущности Навального, против него пошла невиданная травля в сетях.

Либералы буквально соревнуются в метании дерьма в сторону лидера Яблоко. Теперь он и мразь, и холуй, и предатель, и мурло, и все что хочешь.

Стадо озверевших сектантов готова затоптать любого, кто осмелится хотя бы усомниться в гениальности и святости Навального. Произошло полное зомбирование сотен тысяч молодых людей!

У них нет Бога, морали и веры. У них нет никаких моральных лимитов. Есть только материальные потребности и ненависть ко всем, кто не согласен с ними. Стаей атакуют, стаей затравливают, стаей могут и убить.

И вроде многие были приличными людьми. Как же они стали такими отщепенцами?

Мы убеждены, что он стали жертвами и узниками сетевых гетто. Да, не смейтесь. Вначале тебя подключают к фб, инстаграму и твиттеру, то есть, к матрице. А потом матрица изолирует тебя от остального мира -от газет, ТВ, друзей и от здравого смысла.

Матрица накачивает тебя картинками, роликами, кричалками и фальшивыми смыслами. В матрице ты хороший, а кругом-одни тупицы и воры. Они мешают тебе жить. Они не дают тебе зарплату в 10 000 долларов, Порше, виллу в Италии. Они не дают тебе кресло в правительстве и охрану, толкая чушь, что тебе только 17 лет, и у тебя нет ни среднего образования, ни профессии, ни опыта!

Но ведь это дичь! В США тебе бы сразу дали все!

Будучи в матрице, гражданин теряет связь с реальностью. Его вождь -рядовой вор и коррупционер -становится в его глазах святым. Сотни документов и доказательств его преступлений отметаются напрочь! Логические доводы не работают. Матрица отключает мозг. Работают только эмоции.

И в Молдове происходит то же самое. Тут Майю Санду, министра 4 олигархических правительств, участницу концессии международного кишиневского аэропорта и кражи миллиарда - превратили в святую.

И ее сторонники, как и у Навального - находятся в фб, инсте и тик-токе. Они захвачены Сетью в плен.

Короче, выход один. Надо разрушить Матрицу. И главный вопрос - как это сделать...

@Telegram BT