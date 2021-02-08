Незаконное строительство. Мансарды. Кишинев. Улица Евгения Доги, 4

В Кишиневе предпринята новая попытка "благоустройства города путем возведения мансарды". Целью стали дома в самом центре столицы. Это два примыкающих дома по Евгения Дога, 4 и Александру чел Бун, 96.

Авторизация приостановлена городскими властями.

К проекту мансарды имеет отношение один из членов Национального совета по защите Виктор Грозаву. Он проголосовал за новый комплекс в исторической зоне у цирка. Он же разработал проект строительства комплекса на месте "Интуриста".

Пикантная деталь - разрешение на возведение мансарды дали... покойники.

@Ивановна