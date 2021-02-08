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Семья
Житель столицы припарковал лодку во дворе жилого дома
08.02.2021

Речь идет о моряке-любителе, у которого больше нет возможности вывести свою яхту в море, поэтому он припарковал ее возле жилого дома, в котором живет.

Владелец говорит, что ждет окончания пандемии, чтобы снова отправиться в плавание, передает tv8.md.

Вячеслав Жаров с детства хотел стать моряком. Его желание было настолько велико, что он начал строить собственную лодку, о которой он мечтал много лет. При строительстве он старался, чтобы яхта соответствовала международным стандартам.

«Я строил ее шесть лет. Сначала собрали все детали в квартире, потом - в пристройке. Она соответствует стандартам яхт для плавания в океане», - говорит мужчина. 

Жаров отметил, что на яхте он побывал в Греции и на Кипре, а теперь ждет окончания пандемии, чтобы вновь отправиться в плавание. 


 
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