Житель столицы припарковал лодку во дворе жилого дома

Речь идет о моряке-любителе, у которого больше нет возможности вывести свою яхту в море, поэтому он припарковал ее возле жилого дома, в котором живет.

Владелец говорит, что ждет окончания пандемии, чтобы снова отправиться в плавание, передает tv8.md.

Вячеслав Жаров с детства хотел стать моряком. Его желание было настолько велико, что он начал строить собственную лодку, о которой он мечтал много лет. При строительстве он старался, чтобы яхта соответствовала международным стандартам.

«Я строил ее шесть лет. Сначала собрали все детали в квартире, потом - в пристройке. Она соответствует стандартам яхт для плавания в океане», - говорит мужчина.

Жаров отметил, что на яхте он побывал в Греции и на Кипре, а теперь ждет окончания пандемии, чтобы вновь отправиться в плавание.