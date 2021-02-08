Страна-банкрот Молдова: ах, ковид, что ж ты, подлый, натворил с бизнесом!

Непонятно… В 2020 году 8407 экономических агентов были признаны неплатежеспособными, что примерно на 25% меньше, чем в 2019 году, сообщает Государственная налоговая служба.

Правда, считается, что в 2020 году Молдова пережила один из худших экономических кризисов за 30 лет независимости.

Скорее всего, причина столь непонятных показателей заключается в том, что в судах «висят» дела о процедуре банкротства, потому что коронавирус «рихтует» деятельность всего и вся, в том числе и служителей Фемиды, простите за анахронизм.

Причем, налоговые органы даже не вели отдельную статистику за второй квартал, данные представлены за первое полугодие 2020 года.

Одним из самых громких банкротств прошлого года стало банкротство муниципального предприятия Regia Apa-Canal из Бельц, которое имеет задолженность перед кредиторами на сумму около 440 миллионов леев.

То ли еще будет в 2021 и 2022 годах, ёжатся экономисты от одной лишь мысли об этом.

Подготовил Михаил Генчу