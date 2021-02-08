8 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Попович: Днестр скоро обмелеет, и нам нечего будет пить
08.02.2021

В последние месяцы отмечается сильный спад воды в Днестре. Об этом напомнил в соцсетях экс-советник президента РМ Корнелиу Попович.

– Этот факт констатировали в феврале 2021 года исследователи лаборатории гидробиологии и экотоксикологии Института зоологии (член-корреспондент Академии наук Молдовы Елена Зубкова).

Эта проблема не нова, и ее корни – в украинском комплексе ГЭС в верховьях Днестра. Существует угроза экосистеме и биоразнообразию живых организмов реки и ее бассейна, а жители Молдовы могут остаться без питьевой воды, - написал Попович.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
89
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.