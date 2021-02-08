Общество Попович: Днестр скоро обмелеет, и нам нечего будет пить В последние месяцы отмечается сильный спад воды в Днестре. Об этом напомнил в соцсетях экс-советник президента РМ Корнелиу Попович. – Этот факт констатировали в феврале 2021 года исследователи лаборатории гидробиологии и экотоксикологии Института зоологии (член-корреспондент Академии наук Молдовы Елена Зубкова). Эта проблема не нова, и ее корни – в украинском комплексе ГЭС в верховьях Днестра. Существует угроза экосистеме и биоразнообразию живых организмов реки и ее бассейна, а жители Молдовы могут остаться без питьевой воды, - написал Попович. Подготовил Михаил Генчу

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